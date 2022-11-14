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تشغيل خط حافلات عجمان - أبوظبي

تنطلق أول رحلة في الساعة 7 صباحاً من عجمان (من المصدر)
15 نوفمبر 2022 02:45

عجمان (الاتحاد) 

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أبرمت هيئة النقل بعجمان وشركة كابيتال اكسبرس للنقل البري السريع اتفاقية تشغيل خط ابوظبي، والذي تبدأ رحلاته من إمارة عجمان إلى إمارة أبوظبي والعكس، وذلك بهدف الربط وتسهيل رحلات النقل العام من خلال خط سريع للحافلات بين الإمارتين. 
ويبدأ مسار الرحلة من محطة المصلى بعجمان إلى محطة حافلات أبوظبي، وتنطلق أول رحلة في الساعة 7 صباحاً من عجمان، وآخر رحلة ستكون في الساعة 6 مساء. أما بالنسبة للانطلاق من أبوظبي، فتكون أول رحلة الساعة 10 صباحاً من محطة حافلات أبوظبي إلى الساعة 9 مساءً، وتبلغ قيمة تذكرة الوجهة الواحدة 35 درهماً.
وقال المهندس سامي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتصاريح بعجمان، إنه تم توفير 4 رحلات يومية مباشرة من وإلى إمارة أبوظبي، حيث يتم نقل الركاب من محطة المصلى بعجمان وإنزالهم في إمارة أبوظبي مباشرة، ولا يتم نقل أي راكب بعد التحرك من إمارة عجمان، كما أن حافلات النقل العام مزودة بكاميرات داخلية لمراقبة الرحلات والركاب بشكل مباشر، لتعزيز منظومة النقل بين إمارتي عجمان وأبوظبي، الأمر الذي يسهل تنقل الركاب إلى خارج الإمارة.

أبوظبي
عجمان
هيئة النقل
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