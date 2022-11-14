25 نوفمبر.. امتحانات الفصل الدراسي الأول

دينا جوني (دبي)

تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، في مواد المجموعة (أ) الخاصة بالمواد النظرية، والتي تستمر لغاية يوم الجمعة في التاسع من ديسمبر المقبل. أما الامتحانات الخاصة بالمواد (ب) الخاصة بالمشاريع والمواد التطبيقية، فستعقد في الفترة من 21 إلى 24 من نوفمبر الجاري. واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي البرمجة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر. وأوضحت الجداول أن الامتحانات لطلبة الصف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، تبدأ الساعة 12 ظهراً لغاية 2 ظهراً، ماعدا الجمعة فإنها تبدأ في 8:30 صباحاً وتنتهي 10:30 صباحاً.

أما طلبة الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر، فتبدأ الامتحانات من الساعة 9 إلى 11 صباحاً، وفي يوم الجمعة تبدأ الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً. أما امتحانات طلبة صفوف الثالث والرابع، فتبدأ في 8:30 حتى 10:30 صباحاً.

التقييم التكويني

وحددت الجداول أن طلبة الصف الثاني عشر في المدارس التي تدرس منهاج الوزارة، يخوضون جميع الامتحانات في المدارس الحكومية، فيما عدا مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، حيث تطبق في مدارسهم بإشراف وتنسيق مشترك مع الفروع المدرسية. ولا يوجد للصفين الأول والثاني امتحانات مركزية، فيما تطبق إجراءات التقييم التكويني والختامي عليهم في جميع مواد المجموعة (أ) من قبل المعلم. أما طلبة الصف الثاني عشر الملتحقين بمدارس التسامح فيؤدون جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام.

وحدد تعميم مؤسسة الإمارات للتعليم، 10 موجهات عامة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، هي أنها أولاً تطبق ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، فيما تطبق إلكترونياً على نظام «سويفت» للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، من خلال الحضور الوجاهي لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج الوزارة.

وشددت المؤسسة على جميع الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحان، وأوضحت أن الفترة الكلية لامتحان كل مادة ساعتان، مشيرة أن فقرات الأسئلة غير مقيدة بزمن، ويسمح للطالب بالعودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان، كما يسمح للطالب بالخروج من قاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان.

وذكرت أنه في امتحان الكيمياء للمسارين المتقدم والعام وفي امتحانات العلوم للمسار التطبيقي، تتوافر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لحل السؤال في فقرته، ولا داعي لطلب الجدول الدوري للعناصر أو سلسلة النشاط الكيميائي أو أية جداول أو علاقات أو قوانين.

وأوضحت المؤسسة أن اعتماد رصد درجة التقييم التكويني والتقييم الختامي لمواد المجموعتين (أ) و(ب) سيبدأ نهاية دوام الخميس في 24 نوفمبر الجاري.

طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة

بحسب جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر، فإن طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة يستهلونها يوم 25 من الشهر الجاري بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم والأحياء للنخبة، ويؤدي طلبة جميع المسارات (عام ومتقدم ونخبة وتطبيقي) امتحان التربية الإسلامية يوم الجمعة 28 من الشهر نفسه، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة امتحان الدراسات الاجتماعية.

ويؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان الفيزياء في الخامس من ديسمبر. أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في اليوم نفسه، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة مادة اللغة العربية، وامتحان اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء في السابع من ديسمبر. ويؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان الرياضيات في اليوم التالي، بينما يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم بمادة الرياضيات التطبيقية في اليوم نفسه، فيما يختتم طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاناتهم في اليوم التالي بمادة الكيمياء/الأحياء.