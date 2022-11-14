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تخريج 582 خريجاً وخريجة من «التقنية العليا» بالشارقة

سالم بن عبد الرحمن خلال حفل التخرج (وام)
15 نوفمبر 2022 02:45

الشارقة (وام) 

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شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس حفل تخريج دفعة «رهان المستقبل» لعام 2022، الذي نظمته كليات التقنية العليا بالشارقة للاحتفاء بـ (582) خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.
بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تابع الحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات كليات التقنية العليا، بعدها ألقى الدكتور فيصل العيان مدير كليات التقنية العليا باسم مجلس الأمناء، كلمةً وجه فيها شكره للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لدعمهم اللامحدود لمسيرة الكليات مما مكّنها من أداء دورها بتميز وتخريج كفاءات وطنية يفخر بها الوطن.
وهنأ العيان الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم على هذا النجاح والتفوق، مثمناً جهود أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.
وعبر الخريجون عن فرحتهم خلال كلمة ألقتها الخريجة نجود عمر الهرمودي، وعبروا فيها أيضاً عن شكرهم للقيادة الحكيمة على دعمها لهم، ومثمنين جهود كل من ساندهم في مسيرتهم العلمية من أولياء أمور وأساتذة، مؤكدين أنهم سيعملون بكل إخلاص وتفانٍ ليكونوا على قدر ثقة القيادة وفخراً لأسرهم وللوطن.
بعدها قام الخريجون والخريجات بأداء قسم الولاء، مؤكدين فيه ولاءهم للوطن والقيادة، والعمل المخلص لأجل بناء المستقبل. 
وانطلقت مراسم التخريج، حيث قام الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، بمنح «وشاح الفخر» لأولياء أمور كل من: الخريجة ميثا حبيب الحمادي الأولى على مستوى كليات التقنية العليا من تخصص الهندسة الكهربائية، والخريج أيمن الحرباوي الأول على مستوى كليات التقنية للطلاب بالشارقة من تخصص إدارة الأعمال، وذلك في مبادرة من كليات التقنية لتكريم أولياء الأمور لدعمهم تفوق أبنائهم وتميزهم العلمي.
ثم قام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي بتسليم الخريجين والخريجات شهادات التخرج، والتقاط الصورة التذكارية معهم.

الشارقة
سالم بن عبد الرحمن القاسمي
كليات التقنية العليا
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