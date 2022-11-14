ورشة عمل ومشاريع تجريبية تحوّل الطالب إلى «مهندس ليوم واحد»

دبي ( الاتحاد)

أكدت الدكتورة سعاد الشامسي أول مهندسة طيران إماراتية، أن وظائف هندسة الطيران ستتزايد خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير، داعية الطلبة والطالبات إلى عدم التردد في اكتشاف واقع وأفق هذا القطاع المهم، ليس فقط على المستوى العالمي، وإنما أيضاً على مستوى دولة الامارات.

وأشارت إلى المزايا الكبيرة التي يحصّلها مهندسو الطيران، سواء على مستوى الموقع الاجتماعي أو مستوى الراتب والمزايا، داعية الطالبات بشكل خاص إلى إعادة النظر في خياراتهم الأكاديمية ووضع القطاع الهندسي في سلّم أولوياتهم، نظراً لحاجة السوق إلى المهندسات في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الورشة التدريبية «مهندس ليوم واحد» التي نظمتها جامعة «هيريوت وات» وافتتحها السفير البريطاني باتريك مودي، بحضور ومشاركة فريق القوات الجوية الملكية «السهام الحمر»، وميش تورنر رائدة الأعمال الحائزة على جوائز عديدة.

وأشادت الشامسي في تصريحها لـ«الاتحاد» على هامش ورشة العمل، بأسلوب التعلّم التجريبي الذي تنتهجه الجامعة، والذي يلبي توجهات وزارة التربية والتعليم في تعزيز مهارات الطلبة العملية في مختلف التخصصات خلال دراستهم الأكاديمية وليس عند انتقالهم إلى سوق العمل.