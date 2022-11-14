تنويه من «الداخلية» بشأن التمرين الأمني «ضمان 6»

دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين الأمني الميداني "ضمان 6" وإفساح الطريق لوحدات الشرطة.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «وزارة الداخلية تنوه بتنفيذ التمرين الأمني الميداني (ضمان 6) في مختلف إمارات الدولة وذلك يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء».
وأضافت: «يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية وطائرات عمودية، لذا يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة».
تنويه— وزارة الداخلية (@moiuae) November 14, 2022
Notice#الامارات_أمن_وأمان#uae_safe pic.twitter.com/7FOIOYlVbR