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تنويه من «الداخلية» بشأن التمرين الأمني «ضمان 6»

تنويه من «الداخلية» بشأن التمرين الأمني «ضمان 6»
14 نوفمبر 2022 21:07

دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين الأمني الميداني "ضمان 6" وإفساح الطريق لوحدات الشرطة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «وزارة الداخلية تنوه بتنفيذ التمرين الأمني الميداني (ضمان 6) في مختلف إمارات الدولة وذلك يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء».

وأضافت: «يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية وطائرات عمودية، لذا يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة».

 

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