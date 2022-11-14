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الإمارات

ضبط عصابة "المعدات النفطية" بأم القيوين

ضبط عصابة "المعدات النفطية" بأم القيوين
14 نوفمبر 2022 15:06

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من الجنسية العربية تخصصت في سرقة معدات نفطية ومواد كهربائية من المنطقة الصناعية الحديثة بأم الثعوب تقدر قيمتها بحوالي (ثلاث ملايين درهم).
وقال العقيد سعيد عبيد بن عران - مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أنه فور ورود البلاغ تم تشكيل فريق عمل من قسم التحريات وتحريات مركز شرطة السلمه الشامل، وخلال (24) ساعه أستطاع فريق البحث من ضبط كافة أفراد العصابة وبسؤالهم أعترفوا بالسرقة وعن المسروقات أفادوا أنهم تصرفوا بجزء منها ببيعها على محلات السكراب أما باقي المسروقات تم ارشاد فريق البحث على مواقعها في إحدى المواقع بصناعيات احدى الإمارات وتم التحفظ عليها.

وناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أصحاب الشركات بتأمين المواد والبضائع في مواقع آمنه ووضع الحراسة اللازمة عليها.

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