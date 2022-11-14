«زايد للإسكان» يعتمد 510 قرارات سكنية جديدة بقيمة 407 ملايين درهم

أم القيوين (الاتحاد)

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن اعتماد وإصدار قرارات مساعدات سكنية لشهر نوفمبر الحالي بواقع 510 قرارات سكنية جديدة، بقيمة 406 ملايين و700 ألف درهم، وذلك ضمن الدفعة الخامسة من المستفيدين من القروض وفق السياسة الإسكانية الجديدة والبرنامج التمويلي لقروض الإسكان.

ووصلت نسبة ما تم تحقيقه من مستهدفات العام 2022، منذ اعتماد مجلس الوزراء السياسة الإسكانية في يونيو الماضي 84%، بواقع 2526 قراراً سكنياً بقيمة مليارين و12 مليوناً 851 ألف درهم، من أصل 3 آلاف مقررة للعام الجاري.

قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن البرنامج يواصل العمل الجاد والتعاون البناء مع مختلف الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لا سيما المصارف الوطنية، لتنفيذ قرارات القيادة الرشيدة الرامية إلى تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وضمان رفاه أبناء الوطن وأسرهم، ومن ضمنها السياسة الإسكانية الجديدة والبرنامج التمويلي لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منها 13 ألف أسرة مواطنة، والذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر في جلسته في شهر يونيو الماضي.

وأكد أن البرنامج يحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة في تلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين، من خلال تنفيذ ما جاء في مستهدفات السياسة الإسكانية وفق الأطر والبرامج الزمنية المحددة.