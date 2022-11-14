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محمد بن زايد: سعدنا بافتتاح "جامع الشيخ زايد" في سولو الجميلة

محمد بن زايد: سعدنا بافتتاح "جامع الشيخ زايد" في مدينة سولو الجميلة
14 نوفمبر 2022 09:51

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»،"جامع الشيخ زايد" في مدينة سولو في إندونيسيا برفقة الرئيس جوكو ويدودو.

وقال سموه إن افتتاح "جامع الشيخ زايد" في سولو، يعد مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله.

  • محمد بن زايد: سعدنا بافتتاح


وقال سموه عبر تويتر: "سعدنا بافتتاح "جامع الشيخ زايد" في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو .. مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله..نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي".

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