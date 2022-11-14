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احتفاء شعبي بزيارة سموه.. رئيس الدولة يصل مدينة سولو الإندونيسية

محمد بن زايد
14 نوفمبر 2022 08:03

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة سولو في جمهورية إندونيسيا الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار المدينة.. فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا.

يرافق سموه.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

كما كان في الاستقبال عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية وأعضاء السفارة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في إندونيسيا.

ورافق وصول سموه احتفاء رسمي وشعبي حيث اصطف الآلاف من طلبة المدارس على جانبي الطريق ملوحين بأعلام البلدين تحية وترحيباً بزيارة سموه إلى بلدهم.

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