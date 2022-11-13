بالي تستضيف قادة القوى الاقتصادية الكبرى في «قمة العشرين»

بالي (وكالات)

يجتمع قادة القوى الاقتصادية الكبرى في منتجع بالي الإندونيسي غداً في قمة لمجموعة العشرين، تطغى عليها ملفات اقتصادية مهمة تطفو على السطح حالياً، سواء فيما يتعلق بالتغير المناخي أو الطاقة والغذاء. وأكد الرئيس الإندونيسي أنه ينبغي أن تناقش قمة مجموعة العشرين، الأوضاع الاقتصادية بدلاً من الملفات السياسية، وهي وجهة النظر التي تؤيدها معظم الدول النامية، والتي أشارت إلى رغبتها في التركيز على قضايا مثل تغير المناخ والجوع.

يأتي ذلك فيما أطلق وزراء الصحة والمال في دول مجموعة العشرين صندوقاً بقيمة 1.4 مليار دولار للتعامل مع أي وباء عالمي جديد قد يتفشى مستقبلاً.

ويعتبر الصندوق الذي تشارك فيه 24 دولة من بين النتائج المبكرة للقمة. وأُعلن عن الصندوق خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وتحدّث خلاله المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وقال ويدودو، في خطاب عبر الفيديو: إن «مجموعة العشرين اتّفقت على تأسيس صندوق وبائي من أجل منع الأوبئة والاستعداد لها، وساهم مانحون من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجموعة العشرين، إضافة إلى منظمات خيرية، في التمويل، لكنه غير كاف». ولفت إلى الحاجة لمبلغ قدره 31 مليار دولار للتعامل مع أي وباء عالمي جديد قد يتفشى مستقبلاً.

وقال: «علينا ضمان صمود المجتمع في مواجهة الوباء، ولا يمكن لوباء أن يواصل حصد الأرواح وتدمير مفاصل الاقتصاد العالمي».

وساهمت الولايات المتحدة بملغ قدره 450 مليون دولار، أي قرابة ثلث إجمالي التمويل.

وذكّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بأن الصندوق المشترك يعتبر مثالاً لما يمكن لمجموعة العشرين القيام به للتعامل مع المشاكل التي يواجهها العالم. وقالت: «أشعر بالفخر إزاء ما حققناه، وأعتقد أن الخطوات التي قمنا بها هذا العام ستساعد في إيصال رؤية بشأن هندسة صحية عالمية في حال أفضل وأكثر استجابة». ووصل، أمس، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جزيرة بالي للمشاركة في القمة، التي تجمع قادة أكبر قوى اقتصادية في العالم.

كما وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بالي للمشاركة في القمة، حيث سيمثّل الرئيس فلاديمير بوتين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأعلن الكرملين، يوم الجمعة، غياب الرئيس الروسي عن مجموعة العشرين بسبب قيود جدول الأعمال. ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيان مجموعة العشرين إلى التركيز على القضايا الاقتصادية التي تأسست من أجلها هذه الصيغة التي تجمع الاقتصادات الرئيسية في العالم، بدلاً من القضايا الأمنية.