جامعة خليفة تستضيف المنتدى العالمي للبيئات الروبوتية وأنظمة الاستشعار

أبوظبي (وام)

تستضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الدورة ال 15 للمنتدى العالمي للبيئات الروبوتية وأنظمة الاستشعار الذي ينظمه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري. كما تشارك الجامعة كراع تقني في المنتدى الذي يعقد بالتزامن مع معرض ومؤتمر الروبوتات والأتمتة الذي تنظمه جامعة خليفة بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات تحت عنوان «الروبوتات والأتمتة الصناعية».

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: إن المنتدى الذي تم تنظيمه في نفس الوقت الذي تجري فيه فعاليات مؤتمر ومعرض الروبوتات والأتمتة الذي تعقده جامعة خليفة بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.. فرصة كبيرة لرواد القطاع الصناعي لاستعراض الروبوتات والقدرات التقنية أمام المشاركين والزائرين والضيوف وجميع الأفراد«.

ويركز منتدى البيئات الروبوتية وأنظمة الاستشعار 2022 على التكنولوجيات وأنظمة الاستشعار الخاصة بالروبوتات والأتمتة الصناعية وأثرها على عمليات تطوير الروبوتات ذاتية التحكم وتطبيقات الأنظمة الذكية. ويتضمن المنتدى كلمة يلقيها الأستاذ الدكتور سامي حدادين، رئيس الروبوتات والأنظمة الذكية في جامعة ميونيخ التقنية والمدير التنفيذي المؤسس لمعهد ميونيخ للروبوتات وذكاء الآلة، بعنوان»الروبوتات اللمسية: بناء الآلة وتعلّمها«. أما الكلمة الثانية التي ستركز على»الطيران القائم على رؤية التعلم الذاتي» يقدمها الدكتور ديفيد سكارامزوا، مؤسس ومدير مجموعة الروبوتات والإدراك وأستاذ دكتور الروبوتات والإدراك في قسم المعلوماتية في جامعة زيوريخ وقسم المعلوماتية العصبية في جامعة زيوريخ والمعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ.