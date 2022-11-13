تواصل فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بالعين

العين (وام)

تستمر فعاليات مهرجان «الحرف والصناعات التقليدية» بنسخته الثامنة الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي في سوق القطارة بالعين، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان وعدد من الشخصيات وكبار المسؤولين.

ويساعد المهرجان على تعريف الجيل الحالي من المواطنين والمقيمين على الثقافة الإماراتية عن كثب، حيث يوفر لهم فرصة للتفكير في جميع تفاصيل الروابط الاجتماعية التاريخية التي نسجها الآباء والأجداد.

ويستمر المهرجان حتى 20 نوفمبر الجاري - ويسلط الضوء على مهارات الحرفيين والتعريف بالإرث العريق الذي تختزنه دولة الإمارات بشكل عام، والمحافظة عليه والترويج له، وتوظيف الحرف والصناعات التقليدية كأحد مصادر تنويع الدخل الوطني، وأيضاً لتعزيز تعلم المهارات والمعرفة بهذه التقنيات التقليدية.

ويأخذ المهرجان الزوار في رحلة مليئة بالروح التراثية، مما يمنحهم الفرصة لاستكشاف أسرار هذه الصناعات الحرفية، كما يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التراث التقليدي، ودعم ومساندة الأسر المنتجة المتخصصة في ممارسة الحرف والصناعات التقليدية، وتطوير منتجات الحرف والصناعات التقليدية، بما يتلاءم مع الأسواق المعاصرة، إضافة إلى التعريف بالحرف والصناعات التقليدية المتوارثة بالدولة وعناصر التراث المختلفة والترويج لها، مما يسهم في الترويج لمنطقة العين كوجهة سياحية وثقافية مميزة، والمساهمة في تسويق منتجات الحرف والصناعات التقليدية.

ويستقبل المهرجان زواره بأجواء من الفعاليات المتنوعة والجميلة، بالإضافة إلى ورش العمل التي تستهدف ممارسي الحرف والصناعات التقليدية في الدولة، والجهات المتخصصة في بيع وتسويق المنتجات التقليدية.