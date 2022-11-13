انطلاق مؤتمر «علم التشفير وأمن الشبكات 2022» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز بحوث التشفير، التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، ذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، المؤتمر الحادي والعشرين لعلم التشفير وأمن الشبكات (CANS 2022). وبصفته ركيزة أساسية في مجتمع التشفير العالمي، يشارك معهد الابتكار التكنولوجي في استضافة النسخة الحالية من المؤتمر بالتعاون مع Springer، والرابطة الدولية لأبحاث التشفير (IACR)، وجامعة نيويورك أبوظبي.

ويقام المؤتمر، الذي يجمع بين المشاركة الحضورية والافتراضية، في فندق سانت ريجيس أبوظبي، وهي المرة الأولى التي ينعقد فيها بمنطقة الشرق الأوسط. ويعرض الحدث السنوي الحلول والابتكارات البحثية من قبل أبرز باحثي العالم في مجالات علم التشفير وأمن الشبكات. ويشهد المؤتمر هذا العام مشاركة خبيرة علم التشفير البارزة كلوديا دياز، كبيرة العلماء في Nym Technologies .

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، كبيرة الباحثين في مركز بحوث التشفير، وكبيرة الباحثين بالإنابة في مركز بحوث الروبوتات المستقلة: «نعيش اليوم في وقت غدت فيه أجهزة الكمبيوتر الكمية أمراً واقعاً، لذلك أصبح تصميم وتنفيذ أساسيات التشفير الكمي وتعزيز بروتوكولات التشفير أمراً بالغ الأهمية لمواجهة اختراق البيانات والحفاظ على سرية معلوماتنا وأمننا.