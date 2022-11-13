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وفد صيني يزور شرطة دبي

جانب من زيارة الوفد الصيني (من المصدر)
14 نوفمبر 2022 02:02

دبي (وام)

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أشاد الفريق دو هانغ ووي، نائب وزير الأمن العام الصيني، بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد. كما أعرب دو هانغ ووي لدى زيارته للقيادة العامة لشرطة دبي برفقة وفد صيني..عن إعجابه بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل. 
والتقى الوفد الصيني معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي وعدداً من ضباط شرطة دبي، حيث جرى بحث تعزيز التعاون الثنائي المُشترك في المجالات الأمنية والشرطية والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطويرها.
وأكد المري خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات الشرطية والأمنية. 

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