الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أطلقها صندوق الوطن.. إعلان الفائزين بمسابقة «هويتي»

مسؤولو الصندوق مع الفائزين في صورة جماعية (من المصدر)
14 نوفمبر 2022 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن عن النتائج النهائية للدورة الأولى من مسابقة الإلقاء والخطابة تحت شعار «هويتي»، والتي أطلقها الصندوق برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور عدد كبير من الكتاب والمفكرين ومديري المدارس، وبالتعاون مع أكثر من 85 مدرسة.
وشملت المشاركات طلاب المدرس والإداريين والشباب والمدرسين، ضمن الفئة السنية التي تم تحديدها وهي من 15- 35 سنة، حيث تمت التصفيات الأولية بمعرفة المدارس المشاركة، ومن ثم تم تصعيد أكثر من 19 متنافساً إلى المرحلة النهائية والتي أشرفت عليها لجنة تحكيم تتميز بالخبرة والمعرفة والحيادية، تتكون من فيصل الدرمكي، عبدالله بن حيدر، إيمان الحمادي، والتي اختارت 3 فائزين لهذه الدورة وفق المعايير التي حددها صندوق الوطن منذ اليوم الأول لإطلاق المسابقة، وفازت بالمركز الأول: فاطمة الحمادي، وحصلت تهاني عادل على المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث زياد الموسى.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: نعمل لغد أفضل للبشرية
نهيان بن مبارك يطلق مبادرة "تحدي تصميم التطبيقات iOS" لطلاب الدولة

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن: إن شروط المسابقة ركزت على أن يكون المتقدم من أبناء دولة الإمارات أو المقيمين على أرضها، وأن يمتلك مهارات الخطابة، وألا يزيد عدد كلمات الخطبة عن 300 كلمة، وأن تشمل مقدمة وعرضاً وخاتمة، تكون الخطبة بلغة المرشح سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللهجة المحلية. وألا تزيد مدة العرض على ثلاث دقائق مع مراعاة مخارج الحروف، ونطق الكلمات بالحركات الصحيحة، والسلاسة في الإلقاء، والقدرة على التعبير عن الفكرة المراد إيصالها للجمهور، مؤكداً أن موضوع الخطابة كان محدداً في التعبير عن مفهوم الهوية الوطنية الإماراتية، من وجهة نظر المرشح، تحمل كلماتها معاني حب الوطن والانتماء له والولاء لقيادتنا الرشيدة.

صندوق الوطن
نهيان بن مبارك
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
اليوم 12:39
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
اليوم 12:30
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
دنيا
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
اليوم 12:14
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
عربي ودولي
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
اليوم 12:10
"الموارد البشرية والتوطين": قانون العمالة المساعدة الجديد يضمن حقوق كافة الأطراف
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تستبدل "الدرهم الإلكتروني" بصورة نهائية بوسائل الدفع المعتمدة في الدولة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©