أطلقها صندوق الوطن.. إعلان الفائزين بمسابقة «هويتي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن عن النتائج النهائية للدورة الأولى من مسابقة الإلقاء والخطابة تحت شعار «هويتي»، والتي أطلقها الصندوق برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور عدد كبير من الكتاب والمفكرين ومديري المدارس، وبالتعاون مع أكثر من 85 مدرسة.

وشملت المشاركات طلاب المدرس والإداريين والشباب والمدرسين، ضمن الفئة السنية التي تم تحديدها وهي من 15- 35 سنة، حيث تمت التصفيات الأولية بمعرفة المدارس المشاركة، ومن ثم تم تصعيد أكثر من 19 متنافساً إلى المرحلة النهائية والتي أشرفت عليها لجنة تحكيم تتميز بالخبرة والمعرفة والحيادية، تتكون من فيصل الدرمكي، عبدالله بن حيدر، إيمان الحمادي، والتي اختارت 3 فائزين لهذه الدورة وفق المعايير التي حددها صندوق الوطن منذ اليوم الأول لإطلاق المسابقة، وفازت بالمركز الأول: فاطمة الحمادي، وحصلت تهاني عادل على المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث زياد الموسى.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن: إن شروط المسابقة ركزت على أن يكون المتقدم من أبناء دولة الإمارات أو المقيمين على أرضها، وأن يمتلك مهارات الخطابة، وألا يزيد عدد كلمات الخطبة عن 300 كلمة، وأن تشمل مقدمة وعرضاً وخاتمة، تكون الخطبة بلغة المرشح سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللهجة المحلية. وألا تزيد مدة العرض على ثلاث دقائق مع مراعاة مخارج الحروف، ونطق الكلمات بالحركات الصحيحة، والسلاسة في الإلقاء، والقدرة على التعبير عن الفكرة المراد إيصالها للجمهور، مؤكداً أن موضوع الخطابة كان محدداً في التعبير عن مفهوم الهوية الوطنية الإماراتية، من وجهة نظر المرشح، تحمل كلماتها معاني حب الوطن والانتماء له والولاء لقيادتنا الرشيدة.