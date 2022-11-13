«تريندز» يشارك في مؤتمر الرابطة العالمية لبحوث الرأي العام

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال المؤتمر الـ75 للرابطة العالمية لبحوث الرأي العام (WAPOR 75th) المنعقد في دبي في الفترة من 10إلى 15 نوفمبر في إطار حرصه على الحضور الفاعل في الملتقيات العالمية، لكونه جسر تواصل معرفي بين المنطقة والعالم.

وشارك تريندز أثناء المؤتمر في جلستي حوار، قدم في الأولى الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي- تريندز للبحوث والاستشارات، ورقة عمل بعنوان «أبحاث الرأي العام والسياسة العامة»، شدد فيها على أهمية مؤتمر الرابطة العالمية لبحوث الرأي العام، وحضور ممثلين عن أهم مراكز الفكر والدراسات، لطرح تجارب مؤسساتهم، في دعم السياسة العامة من خلال أبحاث ودراسات الرأي العام.

وتناول الدكتور العلي طبيعة العلاقة بين صانع السياسة العامة والرأي العام، مشيرًا إلى أنه كلما كان صانع السياسة العامة أكثرَ حرصًا على إرضاء وتحقيق سعادة ورفاهية الجمهور كان أكثر اهتمامًا بقياس توجهات وآراء الرأي العام، والتعامل بإيجابية وجدية مع أبحاث الرأي العام، وهو ما يؤدي إلى تزايد أهمية هذا النوع من الأبحاث، والعكس صحيح، لافتًا في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات تُعدّ من الدول التي تهتم أكثر بالرأيَ العام وتضعه في أعلى أولوياتها.

وأكد أن قطاع الباروميتر العالمي في المركز قام خلال السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ أكثر من 30 استطلاعًا للرأي ودراسة ميدانية، منها 16 استطلاعًا حول قضايا عدة لمصلحة شركاء «تريندز» من هيئات ومؤسسات مختلفة، و14 استطلاعًا دوليًا تم تنفيذها إلكترونيًا، وقام تريندز بتوظيف نتائجها في خدمة الأبحاث والتقارير التي يقدمها لصنّاع القرار أو لنشر المعرفة.

بدوره، أكد الدكتور محمد فريد عزي مستشار إدارة الباروميتر بمركز تريندز في جلسة حوار بعنوان «الرأي العام والبحوث المسحية» أن سياسات التحديث والاندماج في السوق العالمية تتطلب العديد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، مشددًا على دور الدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي ضمن أدوات أخرى، لتقييم هذه السياسات ونتائجها.

دعم صُنّاع السياسات

قال الدكتور محمد العلي: لـ«تريندز» تجربة مهمة ومثمرة في التعاون بين المؤسسات البحثية والإعلامية في مجال بحوث الرأي العام.

وأضاف أن المركز يؤمن إيمانًا مطلقًا بأهمية بحوث الرأي العام في دعم صُنّاع السياسات وتوعية الرأي العام العالمي، ويتبع في عمله بهذا المجال أرقى المعايير والمنهجيات العالمية، وفق ضوابط علمية صارمة، لضمان دقة النتائج والتوصيات. وقال: سنعمل على تعزيز جهودِنا في هذا المجال مستقبلًا.