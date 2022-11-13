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6000 متخصص يناقشون مستقبل التعليم غداً

من فعاليات الدورة السابقة للمعرض (من المصدر)
14 نوفمبر 2022 02:01

دبي (الاتحاد) 

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تنطلق فعاليات المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم بدورته الخامسة عشرة غداً في قاعات الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي بدبي، بمشاركة ما يزيد على 6000 متخصص وخبير في مجال التعليم من أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكثر من 300 علامة تجارية رائدة في القطاع. ويمكن لجميع المهتمين حضور فعاليات المعرض مجاناً بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني www.gessdubai.com.
ويُقام المعرض والمؤتمر التعليمي تحت رعايةٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم مشترك من تارسوس ووزارة التربية والتعليم، ويعد الفعالية الأبرز في قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية. وتهدف الدورة الحالية من المعرض إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لمليون ونصف المليون طالب في منطقة الخليج العربي، حيث يتيح المعرض للمعلمين إمكانية الوصول إلى المنتجات والحلول التي توفرها العلامات التجارية العالمية. كما يوفر فرصة للاطلاع على رؤى قادة الفكر في العالم، التي تساعد المعلمين على تلبية احتياجات الفصول الدراسية الحديثة وإحداث التغيير الفاعل في منهجية التعلم.

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