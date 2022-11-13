تخرج 213 طالباً وطالبة من «أمريكية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

احتفلت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بتخريج 213 طالباً وطالبة من الدفعة الحادية عشرة منهم 111 مواطناً ومواطنة، وذلك بحضور محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور حسن حمدان العلكيم رئيس «الجامعة الأميركية في رأس الخيمة» وميغان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة، والبروفيسور ستيفن سي ويلهايت نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية ورئيس الجامعة. وأثنى الدكتور حسن حمدان العلكيم على دفعة 2022 لمثابرتهم والتحمل في متابعة دراستهم على الرغم من مواجهة العقبات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وشدد على أهمية المؤسسات التعليمية وجودتها.