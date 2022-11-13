«خليفة الطبية» تزود 40 طفلاً بمضخات ذكية للسكري

منى الحمودي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة رانيا أبوحليقة، استشاري أمراض الغدد الصماء لدى الأطفال والمراهقين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، أن استخدام مضخة الأنسولين للأطفال يعتبر آمناً للغاية، ويمكن استخدامها خلال الرياضة، وفي المدرسة، أو المناسبات والحياة اليومية.

وأشارت إلى أن تجربة مستخدمي هذا النوع من المضخات في مدينة الشيخ خليفة الطبية إيجابية، حيث ساهمت في ضبط معدل السكر، كما ساعد هذا النظام في تحسين نوعية وجودة حياتهم.

وأفادت أن مجموع الأطفال الذين يراجعون مركز مدينة الشيخ خليفة الطبية لمرض السكري والغدد الصماء يبلغ حوالي 400 طفل مصاب بالسكري، ويبلغ عدد الزيارات دللمركز، ما يعادل 2000 زيارة على الأقل، وتم تركيب المضخة لما يزيد على 40 طفلاً يستخدمونها بانتظام في حياتهم اليومية.

وأوضحت أن المضخة الذكية التي تُستخدم في ضخ الأنسولين، ويتم تركيبها للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية هي المضخة الأحدث عالمياً، وتعمل بنظام الحلقة المغلقة، وتقوم بضخ الأنسولين بشكل متواصل ومنظم على مدار اليوم، لافتة إلى أن المضخة ذات الحلقة المغلقة (AHCL) بإمكانها التنبؤ باحتياجات المريض من الأنسولين، وضبط ضخه ذاتياً، وهو أحدث مثال على استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من علوم البيانات الدقيقة في ضبط جرعات الأنسولين بدقة عالية، مما أسهم في الحد من خطر التعرض لهبوط السكر والارتفاعات الحادة على حد سواء.

وذكرت الدكتورة رانيا أبوحليقة أن مضخة الأنسولين هي جِهاز صغير بحجم الهاتف تقريباً، يحاكِي عمل البنكرياس، يمكن إيصاله بنفس المواقع التي تحقن بها الأنسولين تحت الجلد، وذلك عبر أنبوب رفيع للغاية.

مستشعر

عن طريق مستشعر، يقوم بتحسس مستويات السكر في الدم كل 5 دقائق ما يعادل 288 مرة في اليوم، يتم نقل قراءات السكر إلى مضخة الأنسولين عبر جهاز إرسال، ثم تستخدم مضخة الأنسولين هذه المعلومات لإجراء تغييرات على كمية الأنسولين المطلوبة.

ويتضمن النظام خاصية الاتصال عبر البلوتوث، مما يسمح للمستخدمين بتتبع معلومات المضخة ومعلومات المراقبة المستمرة للسكر بيسر وسهولة مع خيارات مخصصة للتنبيهات واتجاهات الجلوكوز في الوقت الفعلي الحقيقي، إضافة إلى مشاركة المعلومات بشكل تلقائي وآمن مع مقدمي الرعاية واختصاصيي الرعاية الصحية.