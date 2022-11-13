159 ألف عملية جراحية في مستشفيات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد المستشفيات (الحكومية والخاصة) في إمارة دبي 52 مستشفى، اشتملت على عدد أسرة وصل إلى 6420 سريراً، فيما بلغ عدد الكوادر العاملة في المجال الطبي في الإمارة، من (الأطباء وأطباء الأسنان، والصيادلة والفنيين والممرضين) قرابة 50 ألف مهني صحي. أظهر ذلك التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن هيئة الصحة بدبي لعام 2021، وأشار إلى أن القطاع الصحي في دبي بشقيه (الحكومي والخاص)، شهد إجراء ما يقارب 159 ألف عملية جراحية، خلال العام الماضي. وقال خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي، إن التقرير الإحصائي بمجمل بياناته وأرقامه يعكس حجم القطاع الصحي في دبي وتطوره السريع، كما يعكس أيضاً إمكانيات هذا القطاع وقدرته على مواكبة التحولات الصحية والتوجهات المستقبلية (محلياً ودولياً).

وأضاف أن التقرير الإحصائي جاء متوافقاً مع سياسة البيانات المفتوحة التي اعتمدتها حكومة دبي، حيث يصدر التقرير في شكل إلكتروني متاح لكل الراغبين في الاطلاع على محتوياته عبر روابط البيانات المفتوحة في موقع «الهيئة» (www.dha.gov.ae)، مؤكداً أن من شأن ذلك تعزيز درجة الشفافية في أوساط الشركاء وأصحاب المصلحة في الدوائر الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي وأيضاً مؤسسات القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع في الخدمات المقدمة من القطاع الصحي في إمارة دبي. وأوضح أن التفاصيل الدقيقة التي رصدها التقرير الإحصائي، من بيانات ومعلومات وتحليلات، جعلته مصدراً مهماً لصناعة القرار، وأساساً قوياً لرسم السياسات ووضع الخطط، وهذا ما تدركه هيئة الصحة بدبي، التي تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى مما يقدمه التقرير، ولاسيما في جانب قراءات المستقبل ودراسات الاحتمالات المتصلة باحتياجات إمارة دبي من المستشفيات والتخصصات الطبية، وغير ذلك من الجوانب الأخرى.

بيانات تفصيلية

يقدم التقرير الإحصائي الصحي السنوي للإمارة بيانات تفصيلية حول عدد من القضايا المهمة والمحورية في الخدمات الصحية منها: الإحصائيات الحيوية وإحصائيات خدمات المرضى وإحصائيات الموارد الصحية، هذا بالإضافة لمؤشرات القطاع الصحي.