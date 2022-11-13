«أوقاف دبي» تطلق وقفاً يدعم الحالات الإنسانية في مستشفى التداوي

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، بالتعاون مع مجموعة التداوي الطبية، مبادرة صندوق وقف الصحة لعلاج الحالات المرضية الإنسانية في مستشفى التداوي التخصصي، وتوفير خدمات صحية شاملة ودعم القطاع الصحي في المجتمع ووقايته وتعزيز دور الوقف في دعم الصحة والمحافظة على حياة الأفراد.

وتعد المبادرة باكورة تعاون إنساني بين «أوقاف دبي» ومستشفى تداوي وستتبعها مشروعات لاحقة تدعم صندوق التكافل الخيري الصحي بمجموعة التداوي، ويتضمن المشروع بناء وقف خيري مستدام يعود ريعه على مساندة المرضى الذين تحول ظروفهم المادية دون تلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات التداوي. وتعتزم المؤسسة تشييد مشروع وقف تداوي بمنطقة السطوة على مساحة قدرها 233.74 مترا مربعا، ويتكوّن المبنى الوقفي من طابق أرضي وطابقين متكررين ومحال تجارية ومواقف للسيارات مع مساحات الخدمات والمرافق، وتبلغ قيمة الأرض مع تكاليف الإنشاء نحو 8 ملايين درهم.

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، إن المؤسسة تولي قطاع الصحة اهتماماً بالغاً، وذلك انطلاقاً من إدراكها بأهمية الحفاظ على حياة الأفراد وحمايتهم من الأمراض، وتوفير البيئة الصحية المناسبة، عبر إتاحة جميع الوسائل والإمكانات المتطورة التي تحقق تنمية هذا القطاع الحيوي الهام.

ومن جانبه، أعرب مروان ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، عن شكره وتقديره لمبادرة أوقاف دبي الإنسانية التي ستسهم في تخفيف الأعباء المادية والصحية عن المرضى المتعسرين، وذكر أن المجموعة ستقدم كافة خدمات الرعاية الصحية التخصصية وفق أعلى معايير الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى.