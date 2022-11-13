«مبادلة للرعاية الصحية» تحتفي باليوم العالمي للسكري

أبوظبي (الاتحاد)

تضيء «مبادلة للرعاية الصحية» وأصولها المتنوعة من مرافق الرعاية الصحية واجهات مبانيها باللون الأزرق، لنشر الوعي بمخاطر مرض السكري احتفاءً باليوم العالمي للسكري الذي يصادف في 14 نوفمبر. وتحت شعار «التثقيف لحماية أجيال الغد»، تسلط «مبادلة للرعاية الصحية» وأصولها المتنوعة عالمية المستوى الضوء على الحاجة الماسة لتحسين سبل الوصول إلى معلومات دقيقة وكافية ووافية حول مرض السكري، ليستفيد منها العاملون في قطاع الرعاية الصحية ومرضى السكري وأفراد أسرهم على حد سواء، لتعزيز قدرتهم على التعامل مع هذا المرض المزمن وإدارته.

ويقدم شركاء «مبادلة للرعاية الصحية» وصولاً يسيراً ودائماً إلى مصادر تثقيفية تساعد المرضى في فهم حالتهم بدقة والشعور بالدعم المقدم لهم، ليتمكنوا في نهاية المطاف من إدارة مرضهم بأفضل شكل ممكن. وتستثمر «مبادلة للرعاية الصحية» في نشاطات البحوث والتدريب، بما يشمل تدريب الجيل المقبل من متخصصي الرعاية الصحية المواطنين ليتمكنوا من لعب دورهم في الحد من انتشار المرض.

وفي إطار هذه المبادرة التوعوية، تتم إضاءة برج «مبادلة» ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، ومركز «إمبريال كوليدج لندن للسكري»، ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، باللون الأزرق احتفاءً باليوم العالمي للسكري.