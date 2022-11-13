أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة تمكن المشاركين في الدورة الـ26 من حملة «جمع علب الألمنيوم» تحت شعار «مكن الاقتصاد الدائري» من جمع 11.987 كيلوجراماً من علب الألمنيوم لإعادة تدويرها.

وقالت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «تدير المجموعة حملة جمع علب الألمنيوم على مدار الـ 26 عاماً الماضية، وقد تمكنت الحملة بعد عقدين ونصف، من جذب مشاركين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والرسالة التي يتم غرسها من خلال برامج العمل هذه لا تزال تمثل جانباً حيوياً للتنمية المستدامة في المنطقة».

وأضافت: «بدأت المجموعة حملة جمع علب الألمنيوم لهذا العام بطموح جمع 20.000 كجم من علب الألمنيوم لإعادة التدوير، وهو ما تمكنت من تحقيقه بجمعها 23.253 كجم من العلب لإعادة التدوير».