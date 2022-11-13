«العليا للتشريعات» تستعد لتنظيم الأسبوع التشريعي 2022

دبي (الاتحاد)

تستعد الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» لتنظيم أعمال «الأسبوع التشريعي 2022» في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، تحت شعار «تشريعات تدعم وتحفز اقتصاد المستقبل»، بمشاركةٍ واسعة لعدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والقانونيين المختصين في صياغة وإعداد التشريعات.

ويأتي تنظيم «الأسبوع التشريعي 2022» بهدف استشراف سبل تطوير المنظومة التشريعية بما يتواءم ومتطلبات واحتياجات المستقبل في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قُدُماً في تحقيق نقلاتٍ نوعية على درب التحول نحو منظومة اقتصاد المستقبل. وفي هذا الصدد، تسعى «اللجنة العليا للتشريعات» إلى تسليط الضوء على الواقع التشريعي، واستكشاف سبل تطوير منظومة تشريعية تواكب التحول الاقتصادي المنشود.

وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أن «الأسبوع التشريعي 2022» يشكل منصةً إستراتيجية لاستشراف آفاق تشريعية وقانونية جديدة تدعم مسار صنع اقتصاد المستقبل، والذي يتطلب خططاً استباقية ومبادرات مبتكرة تضمن استمرارية التنمية للأجيال المقبلة، لافتاً إلى أن الحدث يعد محطة مهمة لنشر وتبادل وإثراء المعرفة ونقل أفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية في إمارة دبي ويدعم التطلعات الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام، ويخدم مسار نمو وازدهار القطاعات الحيوية والجديدة.

وقال ابن مسحار: «تركز الدورة الحالية من «الأسبوع التشريعي» على محاور عدة، من أبرزها تحديث وتطوير المنظومة التشريعية في إمارة دبي، بحيث تكون على أتم الجاهزية لمواكبة مسار صنع المستقبل، إلى جانب تبادل الآراء والأفكار حول التشريعات التي تواكب المستجدات على مختلف الصعد. كما سيُفرد الحدث حيزاً واسعاً لمناقشة محاور الميتافيرس والرقمنة ومستقبل التشريعات، وتوطيد قنوات التواصل مع الجهات المعنية لتقييم التشريعات الحالية والبحث في إمكانية تطويرها وفق نهجٍ أكثر استباقية ومرونة، بما يدعم مسيرة صنع المستقبل واقتصاده. ويشكل تحديث التشريعات الداعمة لاقتصاد المستقبل ضرورةً وأولوية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل على تطوير تشريعات تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل».

العملات الرقمية

من المقرر أن يتناول جدول الأعمال مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية وجلسات العصف الذهني، منها «المختبر التشريعي»، والاقتصاد الإبداعي، «الميتافيرس»، والأصول الافتراضية، بالإضافة إلى جلسة أخرى تناقش موضوع العملات الرقمية، وأخرى تناقش وتبحث سبل حماية المستهلك في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي. كما سيتم إجراء بث حي حول تقييم الأثر التشريعي، يتناول تجربة واقعية لقياس الأثر التشريعي في أحد الدول المتقدمة في هذا المجال.