724 معاملة فحص خارجي للسائقين في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة 724 معاملة خاصة بخدمة «الفحص الخارجي للسائقين» من أماكن تواجدهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، بهدف تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

وأكد المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، حرص القيادة العامة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن خدمة «الفحص الخارجي للسائقين» التي تمت إضافتها في نهاية شهر مارس الماضي، حققت نسبة رضا فاقت 98%، والتي أتاحت للمتعاملين القاطنين بإمارة الشارقة ممن لديهم موعد، اختبار قيادة مركبات نهائي «مدينة»، فرصة الحصول على خدمة إجراء الفحص من أماكن تواجدهم سواء بالمنزل أو العمل. وأضاف إن الفاحص من قبل الإدارة يذهب إلى المتعامل في مكان تواجده، وإجراء فحص القيادة له، ومن ثم إعادته لمكانه الأول، وذلك بعد أن يقدم المتعامل طلب الحصول على الخدمة عند حجزه لموعد الفحص مقابل 100 درهم تضاف لرسوم الفحص.