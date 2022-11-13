الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تشارك في «لحظات أبوظبي 2022»

عروض مبهرة لمجموعة من الكلاب البوليسية (من المصدر)
14 نوفمبر 2022 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» بطل «القوس والسهم» لأصحاب الهمم
تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الضباب

شاركت شرطة أبوظبي في الدورة الثانية من فعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي 2022»، وعقدت مديرية المرور والدوريات مجموعة من ورش العمل التوعوية، والتي ركزت على رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتعزيز السلامة المرورية تخللها تنظيم مسابقات توعوية هادفة وتوزيع الهدايا وإقامة مرسم حر للأطفال إلى جانب القيام بجولة توعوية للجمهور، شهدت تفاعلاً مع الجمهور حول أسئلة التوعية المرورية وعرض أفلام التوعية الرقمية المرورية. وعززت إدارة الشرطة المجتمعية عبر أنشطتها التثقيفية جهود التوعية للأسر والجمهور عموماً، وشارك أعضاء كلنا شرطة بدورهم في تحقيق استمرارية العمل بإسعاد المجتمع والأفراد وشاركت فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة بتقديم مقطوعات موسيقية وطنية وتراثية وسط إعجاب المشاركين والزوار، وقدمت إدارة التفتيش الأمني K9 أداءها المتميز بعروض مبهرة من الكلاب البوليسية.

شرطة أبوظبي
لحظات أبوظبي
السلامة المرورية
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
اليوم 12:39
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
اليوم 12:30
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
دنيا
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
اليوم 12:14
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
عربي ودولي
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
اليوم 12:10
"الموارد البشرية والتوطين": قانون العمالة المساعدة الجديد يضمن حقوق كافة الأطراف
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تستبدل "الدرهم الإلكتروني" بصورة نهائية بوسائل الدفع المعتمدة في الدولة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©