شرطة أبوظبي تشارك في «لحظات أبوظبي 2022»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في الدورة الثانية من فعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي 2022»، وعقدت مديرية المرور والدوريات مجموعة من ورش العمل التوعوية، والتي ركزت على رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتعزيز السلامة المرورية تخللها تنظيم مسابقات توعوية هادفة وتوزيع الهدايا وإقامة مرسم حر للأطفال إلى جانب القيام بجولة توعوية للجمهور، شهدت تفاعلاً مع الجمهور حول أسئلة التوعية المرورية وعرض أفلام التوعية الرقمية المرورية. وعززت إدارة الشرطة المجتمعية عبر أنشطتها التثقيفية جهود التوعية للأسر والجمهور عموماً، وشارك أعضاء كلنا شرطة بدورهم في تحقيق استمرارية العمل بإسعاد المجتمع والأفراد وشاركت فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة بتقديم مقطوعات موسيقية وطنية وتراثية وسط إعجاب المشاركين والزوار، وقدمت إدارة التفتيش الأمني K9 أداءها المتميز بعروض مبهرة من الكلاب البوليسية.