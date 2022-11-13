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مستشفى الفجيرة يجري جراحة لمريضة بتقنية «في نوتس»

مستشفى الفجيرة
13 نوفمبر 2022 19:42

أجرى قسم النسائية والتوليد في مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الامارات للخدمات الصحية عملية استئصال الرحم لمريضة بنجاح عن طريق تقنية جديدة تعرف باسم «في نوتس» (V-NOTES) باستخدام المنظار.

وتأتي هذه الجراحة النوعية استكمالاً لعدد من العمليات المعقدة والنادرة التي يتم الإعلان عنها في المستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وقال الطبيب عمر العلوان استشاري النسائية والتوليد وجراحة الأورام النسائية في مستشفى الفجيرة إن هذه العملية تعتبر من العمليات الحديثة على مستوى العالم ويتم اجراؤها في مدة قصيرة بدون أي اثار ندوب في البطن حيث يتمكن أغلب المرضى من الذهاب الى بيوتهم في أقل من 24 ساعة، كما أن سرعة الشفاء مقارنة بالعمليات التقليدية تكون أعلى فضلاً عن أن الحاجة إلى المسكنات تكون أدنى.

بدورها، أشادت الطبيبة أمل المعيني رئيسة قسم النسائية والتوليد والمساعد الطبي في المستشفى بسرعة ونجاح العملية، مشيرة إلى أن جميع أنواع العمليات الجراحية النسائية يتم إجراؤها في المستشفى، حيث تحظى بمتابعة دقيقة واحترافية عالية، تشرف عليها نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية المتميزة.

بدوره، أفاد أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وجميع المستشفيات المنضوية تحت مظلتها تمضي وفق رؤية الدولة 2071 في مساعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والمشاريع الوطنية المعنية بتحقيق استدامة تطوير خدمات الرعاية الصحية لتحقيق جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع من خلال توفير أحدث المستلزمات الطبية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والممكنات الرقمية لمواكبة التقدم في مجال الطب، وتقديم أفضل رعاية صحية للجميع.


 

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