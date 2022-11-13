"طرق دبي" تنجز أعمال رصف طرق داخلية في 3 مناطق سكنية
طرق دبي تنجز أعمال رصف طرق داخلية في 3 مناطق سكنية
13 نوفمبر 2022 15:26
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، أعمال مشروع تنفيذ طرق داخلية في ثلاث مناطق سكنية هي القوز الثانية، وند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الثالثة، بطول إجمالي37 كيلومتراً، وبدأت تنفيذ طرق داخلية وأعمال إنارة للشوارع القائمة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 37 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 21 كيلومتراً، وأعمال إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 16 كيلومتراً، ويتوقع الانتهاء من المشروع نهاية عام 2023.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن أعمال الطرق المنجزة في منطقة القوز الثانية، الواقعة بين شارعي الخيل وميدان شملت تنفيذ شبكة من الطرق الرئيسة بطول 16 كيلومتراً، حيث جرى تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، مشيراً إلى أن الطرق الجديدة تسهم في تسهيل الوصول للمواقع الموجودة ضمن منطقة القوز الثانية مثل مجمع أسواق وحديقة بحيرة القوز، وتخدم أكثر من 3000 نسمة .
اما مشروع الطرق في منطقة البرشاء جنوب الثالثة فتضمن تنفيذ طرق بطول ستة كم و400 متر، وذلك في قطاع حدائق محمد بن راشد محاطًا بالبرشاء جنوب الثانية من الشمال، والحبية الأولى والرابعة من الجنوب: (موتور سيتي والمدينة الرياضية)، وأرجان من الشرق، والبرشاء جنوب الرابعة من الغرب، كما تضمن تنفيذ أعمال إنارة الطرق، ومواقف السيارات، ومحطات الحافلات.
وأكد أن المشروع ساهم في تسهيل الوصول إلى المواقع الموجودة ضمن منطقة البرشاء جنوب الثالثة التي جرى تطويرها حديثاً، ويخدم أكثر من 4500 نسمة كما ساهم في تحسين مداخل المنطقة ورفع طاقتها الاستيعابية بحوالي 1500 مركبة في الساعة على مدخل ومخرج المنطقة من شارع حصة، إضافة إلى تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق الحالية في منطقة أرجان، لتمكين سكان المنطقة من الدخول والخروج من شارع أم سقيم من جهة، ومن خلال شبكة الطرق في منطقة البرشاء جنوب الثانية من جهة أخرى.
وشملت الأعمال المنجزة في منطقة ند الشبا الثانية، رصف طرق بطول 12 كيلومتراً، وتنفيذ مواقف موازية،والإنارة، والربط مع شبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، وساهمت الطرق الجديدة في رفع كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في ند الشبا الثانية من حيث السلامة والتدفق المروري وتحسين المداخل والمخارج في المنطقة، وتنفيذ طرق ووصلات تخدم جميع قطع الأراضي داخل المنطقة، وتوفير مدخلين ومخرج إضافي من شارع ند الحمر، لتحسين ربط المنطقة بالمناطق المجاورة.