محمد بن راشد يعتمد عدداً من القرارات في اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن
محمد بن راشد يعتمد عدداً من القرارات في اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن
13 نوفمبر 2022 13:44
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في تويتر: بدأنا الاجتماع بتوجيه الشكر لكوادرنا الطبية والخدمية ولهيئة الطوارىء والأزمات والمتطوعين والمواطنين والمقيمين الذين شكلوا فريقا وطنيا واحدا عبَرَ بالإمارات بنجاح أحد أكبر الأزمات الصحية التي مرت على البشرية..شكراً فريق الوطن.
وأوضح سموه: واعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بحضور أهم 500 مسؤول اتحادي ومحلي وذلك بتاريخ 22 نوفمبر في العاصمة أبوظبي.
وقال سموه: الهدف مراجعة الأداء خلال العام السابق، والاتفاق على أهم مشاريعنا التنموية على المستوى الوطني للعام القادم.
وأضاف سموه: واعتمدنا في اجتماعنا انضمام الدولة للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر والذي يهدف لترسيخ التحول العالمي نحو ازدهار اقتصادي أكثر استدامة ومحافظة على البيئة.. واستعداداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر COP28 العام القادم بإذن الله ..مع تمنياتنا لمصر الشقيقة بالنجاح الكبير في الدورة الحالية.
كما اعتمد سموه في اجتماع مجلس الوزراء مشروعاً تطويرياً شاملاً لكوادر الحكومة الاتحادية لتطوير جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل عبر تدريبهم على المهارات المطلوبة للفترة القادمة..
وأشار سموه إلى أن الاستثمار في كوادرنا هو الاستثمار الأفضل والأكثر عائداً على مستقبلنا.
وتم اعتماد أيضاً سياسة جديدة لدعم المنتج المحلي عبر تغيير سياسة الإعفاء الجمركي ليكون الإعفاء للمواد المستوردة الداخلة في الصناعات وغير الموجودة محلياً فقط.. والهدف هو تشجيع المصانع على استخدام المواد المنتجة محلياً لدعمها.