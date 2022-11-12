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ولي عهد الشارقة يحضر أفراح المهيري

ولي عهد الشارقة لدى حضوره الحفل (وام)
13 نوفمبر 2022 01:40

الشارقة (وام)

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 حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي بن بطي المهيري بمناسبة حفل زفاف نجله سعيد إلى كريمة سلطان علي بن بطي المهيري.
كما حضر الحفل - الذي أُقيم في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة - الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، والشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد بن سعيد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وخميس بن سالم السويدي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، وعلي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة، وسالم المهيري رئيس المجلس البلدي في الشارقة، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمحلية بالشارقة، وكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال.

الشارقة
أفراح المهيري
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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