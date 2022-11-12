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ولي عهد رأس الخيمة يشهد تخريج 333 خريجاً وخريجة من «التقنية»

ولي عهد رأس الخيمة خلال حفل التخريج (وام)
13 نوفمبر 2022 01:40

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الاحتفال بتخريج (333) خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا برأس الخيمة، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومريم الهفيت مدير كليات التقنية برأس الخيمة وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة.
هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي الخريجين والخريجات، مؤكداً أنهم بالفعل «رهان المستقبل»، وإضافة نوعية لمسيرة العمل والبناء، خاصة ونحن ننطلق اليوم في مرحلة جديدة نحو المئوية في ظل قيادة آمنت بالإنسان ووضعته أولويتها لتترسخ مكانة ابن الإمارات مرحلة وراء مرحلة وجيلاً بعد جيل، وليبقى شباب وفتيات الوطن هم الطاقة المحركة ووقود التنمية الوطنية.
وعبر سموه عن عميق الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للدعم المستمر، وحرصهم الدائم على نجاح وتفوق أبنائنا وبناتنا وحصولهم على أعلى درجات العلم والمعرفة.
وذكر سموه أن احتفال كليات التقنية العليا برأس الخيمة بتخريج كوكبة جديدة من طلبتها ممن تم إعدادهم بكل كفاءة علمية وتطبيقية في مختلف المجالات والتخصصات الحيوية التي تحتاج إليها الدولة، إنما هو دليل جديد على تميز هذا الصرح العلمي الذي رفد على مدار مسيرته الطويلة مختلف إمارات الدولة بالكوادر التي تلبي احتياجات كل إمارة في تطوير وتنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، مؤكداً سموه أن الثقة كبيرة في مخرجاتنا وبقدرتهم على صناعة مستقبلٍ وغدٍ أفضل للأجيال القادمة. وأعلن الدكتور فيصل العيان باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج (333) خريجاً وخريجة من كليات التقنية برأس الخيمة، من بينهم (70) خريجاً مقابل (263) خريجة، وهم جزء من دفعة رهان المستقبل لعام 2022 من خريجي كليات التقنية العليا البالغ عددهم (3344)، ممن أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بكل جدارة واستحقاق.
وعبر الخريجون عن بالغ فرحتهم بهذه اللحظات التي انتظروها لسنوات، وذلك في كلمة ألقتها باسمهم الخريجة نوف جمعة الطويل، معبرين عن شكرهم للقيادة الحكيمة على دعمها لهم، ومثمنين جهود كل من ساندهم في مسيرتهم العلمية من أولياء أمور وأساتذة، مؤكدين أنهم سيعملون بكل إخلاص وإبداع ليكونوا على قدر ثقة القيادة وفخر لأسرهم وللوطن.
من ثم اجتمعت أصوات الخريجين والخريجات لتهتف على قلب واحد «قسم الولاء» مؤكدين بكلمات حماسية ولاءهم للوطن والقيادة، والعمل المخلص لأجل بناء المستقبل.
بعدها انطلقت مراسم التخريج، حيث قام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بمنح «وشاح الفخر» لأولياء أمور كل من: الخريج سالم جاسم الزعابي الحاصل على أعلى معدل على مستوى كليات التقنية للطلاب برأس الخيمة، والخريجة وفاء سالم اليماحي لحصولها على أعلى معدل على مستوى كليات التقنية للطالبات برأس الخيمة، وذلك في مبادرة من كليات التقنية لتكريم أولياء الأمور لدعمهم لتفوق أبنائهم وتميزهم العلمي. من ثم قام سمو ولي عهد رأس الخيمة بتسليم الخريجين والخريجات شهادات التخرج، والتقاط الصورة التذكارية معهم.

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78 % من الخريجين من الإناث
عبرت مريم الهفيت مدير كليات التقنية العليا برأس الخيمة، عن سعادتها بالكوكبة الجديدة من خريجي وخريجات كليات التقنية العليا برأس الخيمة والبالغ عددهم 333 خريجاً وخريجة، وأنها فخورة بأن أكثر من 78% من الخريجين هم من الإناث، مما يعكس دور الكليات في إعداد فتيات الإمارات وتأهيلهن للمستقبل ضمن التخصصات الحيوية التي تحتاج إليها الدولة.

رأس الخيمة
محمد بن سعود القاسمي
كليات التقنية العليا
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