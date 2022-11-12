12000 شخص في «حارب السكري»

دبي (الاتحاد)

شهدت مبادرة «حارب السكري» التي أقيمت فعالياتها، أمس في حديقة الصفا بدبي، إقبالاً لافتاً في نسختها الـ13، بمشاركة أكثر من 12.000 شخص، وذلك قبل يومين من اليوم العالمي للسكري.

انطلقت فعاليات المبادرة بمسيرة امتدت لـ3.8 كيلومتر حول قناة دبي المائية، بحضور رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس الإدارة لمجموعة «لاندمارك»، وبمشاركة كل من سعيد محمد حارب أمين عام مجلس الإدارة في «مجلس دبي الرياضي» والدكتور عامر الزرعوني الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الجليلة، والدكتورة هند العوضي، رئيس قسم تعزيز الصحة والتعليم في هيئة الصحة بدبي إلى جانب ممثلين من جمعية الإمارات للسكري والغدد الصماء وأكثر من 30 شريكاً من القطاعين الخاص والعام. ويأتي إطلاق هذه المبادرة بهدف تشجيع الناس على زيادة نشاطهم البدني اليومي. وشملت فعاليات المبادرة العديد من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك مسابقات «جري البنجي»، مضمار التحدي، ولعبة «جينغا العملاقة» والزومبا وأنشطة ترفيهية مستوحاة من أجواء بوليوود، وحفلات موسيقية حية. كما تمكن المشاركون من الحصول على فحص مجاني لسكر الدم واختبار مؤشر كتلة الجسم الذي أجرته هيئة الصحة بدبي وحصلوا على استشارات صحية وتغذوية.

عائدات

سيتم التبرع بجميع عائدات الحدث الخيري لمؤسسة الجليلة، ومنذ إطلاق الحملة في عام 2009، دخلت مجموعة «لاندمارك» في شراكة مع العديد من المنظمات العامة والخاصة وغير الربحية، وتم دعمها من قبل أكثر من 125.000 مشارك، بما في ذلك 30.000 طفل، في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.