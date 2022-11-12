العلي: نعمل على نشر التسامح ونبذ العنف والكراهية

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في الملتقى التاسع لمنتدى أبوظبي للسِّلم الذي عُقد بفندق ريتز كارلتون- أبوظبي، تحت عنوان «عولمة الحرب وعالمية السلام.. المقتضيات والشَّرَاكات»، بمشاركة عددٍ من الوزراء وممثلي منظمات دولية ومسؤولي منظمات إسلامية وقد تمثلت مشاركة المركز بورشة عمل، وجناح خاص ضم أبرز إصدارات «تريندز» البحثية المتنوعة. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن مشاركة المركز في أعمال الملتقى تأتي في إطار رؤيته العالمية وعمله البحثي المعرفي الرامي إلى استشراف المستقبل ونشر قيم التسامح والتعايش والأخُوّة الإنسانية، ونبذ العنف ومواجهة التطرف.

وأضاف أن الملتقى، بما يضم من مشاركين ذوي مكانة مرموقة في حقل السلم والتسامح، يشكل واجهة إنسانية مهمة تؤكد أهمية العمل الجماعي والشراكات والتضامن لما فيه خير الإنسان أينما وُجد، موضحاً أهمية الملتقى الذي يأتي انعقاده في لحظة حرجة وفارقة في تاريخ البشرية، حيث تزداد وتيرة الحروب والصراعات التي يشهدها العالم.

بدوره، قال سلطان العلي نائب مدير مكتب «تريندز» في دبي، في بداية ورشة عمل بعنوان «الأمن الروحي والأخلاقي في مواجهة عولمة الحرب» إن الملتقى يُعقد في لحظة عالمية فارقة أدت إلى زيادة التداعيات السلبية على الأمن الروحي والسلامة النفسية للمجتمعات والسكان التي تعاني من جراء تلك الاضطرابات.

وأكد أن الأحداث التاريخية تدل على أن العمل لا يثمر والحضارة لا تزدهر ولا ترتقي والرخاء لا يعمُّ ولا يسود والتقدم لا يُطور إلا في ظلال الاستقرار. ومن دون الأمن لا تستقيم الحياة ولا تقرّ العيون ولا تهدأ القلوب.

إلى ذلك، شارك مركز تريندز في ملتقى السلم بجناح معرفي ضم العديد من إصدارات المركز المتنوعة، وخاصة تلك التي تسلط الضوء على قيم التسامح والتعايش وتفنّد فكر الحركات الإسلاموية المتطرفة، وقد أشاد المشاركون الذين زاروا الجناح، بما يضمه المركز من إصدارات قيمة، كما أثنوا على مركز تريندز وجهوده البحثية التي تقرأ الحاضر وتستشرف المستقبل.