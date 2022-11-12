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جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الإماراتي الألماني للطب وطب الأسنان

مقر جامعة الشارقة (من المصدر)
13 نوفمبر 2022 01:40

 الشارقة (وام)

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 تنظم جامعة الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة.. «المؤتمر الإماراتي الألماني التاسع للطب وطب الأسنان»، وذلك يومي 21 و22 نوفمبر الحالي بمقر مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية وفرع الجامعة في مدينة كلباء.
ويقام المؤتمر الذي تنظمه كليتا الطب وطب الأسنان بالتعاون مع جامعة لوبيك ومستشفى رينبيك في جامعة هامبورج بألمانيا، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع احتفالات الجامعة باليوبيل الفضي، ويهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء والباحثين والمختصين في مجالات الطب وطب الأسنان، ويستضيف المؤتمر هذا العام 33 متحدثاً من الخبراء المتميزين من مختلف المؤسسات الرائدة من ألمانيا ودولة الإمارات.
ويتضمن المؤتمر 33 محاضرة في مختلف التخصصات العلمية موزعة على ثلاثة محاور علمية وهي العلوم الطبية الأساسية، والعلوم الطبية السريرية، وعلوم طب الأسنان.
ويتناول محور العلوم الطبية الأساسية موضوع «نحو أبحاث انتقالية للطب الدقيق» موزعاً على 12 محاضرة، أما محور العلوم السريرية فيتضمن 14 محاضرة متنوعة في أمراض السرطان، ومحور طب الأسنان يتضمن موضوع «الممارسات المعاصرة في التخصصات المتعددة في زراعة الأسنان» موزعاً على 7 محاضرات وورش عمل.

جامعة الشارقة
الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
طب الأسنان
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