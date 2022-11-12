شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»

شرم الشيخ (وام)

أعلن أمس، اختيار الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، ضمن المجلس الاستشاري لمركز المفاوضات متعددة الأطراف خلال مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27)؛ وذلك نظراً لخبرتها الواسعة في الحلول المستدامة، وقيادة العمل المناخي الذي من شأنه أن يعزز جهود مركز المفاوضات متعددة الأطراف في الشرق الأوسط.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشغل فيها استشاري من منطقة الشرق الأوسط عضوية مجلس في منظمة دولية غير ربحية، استحقتها الشيخة شما، بفضل جهودها ومساهمتها البارزة في تحقيق إنجازات دولية في الاستدامة والعمل البيئي.

يبرز اختيار الشيخة شما بنت سلطان في المجلس الاستشاري أهمية دور المرأة في دولة الإمارات في مجالات الاستدامة والعمل المناخي. كما سيشكل تمثيلها لمنطقة الشرق الأوسط إضافة قيمة للمصادر المعرفية المناخية والخبرات بالانسجام مع الجهود المبذولة لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان آل نهيان: «أفتخر بعضويتي في المجلس الاستشاري لمركز المفاوضات متعددة الأطراف، وبأن أكون أول من يشغل هذا المقعد من المنطقة الذي أتطلع من خلاله إلى مشاركة خبرتي ورؤيتي في العمل المناخي».

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: «أتمنى للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان كل النجاح والتوفيق في دورها الجديد ضمن المجلس الاستشاري لمركز المفاوضات متعددة الأطراف، حيث تستمر في كونها صوتاً رائداً في الدعوة للتقدم في العمل المناخي في المنطقة، وفي مختلف أنحاء العالم. ونرحب بالتعاون بين المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومركز المفاوضات متعددة الأطراف. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستقوم بدور حيوي في تسريع التقدم خلال استعداداتنا لاستضافة مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 خلال هذا العقد الحاسم للعمل المناخي».

من جانبه، قال الدكتور كاي مونهايم، المدير والشريك التنفيذي لمركز المفاوضات متعددة الأطراف: «يسرنا الترحيب بانضمام الشيخة شما إلى المجلس الاستشاري للمركز، إذ ستعزز خبرتها المعرفية والقيادية جهود مركز المفاوضات متعددة الأطراف في مواجهته قضايا عالمية أساسية من خلال العمل المتعدد الأطراف الواعد في منطقة دول مجلس تعاون الخليج العربي. نتطلع إلى شراكتنا والعمل معها، وإلى الإنجازات التي يمكننا تحقيقها معاً». وتهدف المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي سيكون ضرورياً لتحقيق أهداف وتنفيذ خطة المناخ التي التزمت بها دولة الإمارات. وسيتيح ذلك للاقتصاد الإماراتي الاستفادة من الزخم العالمي الذي يحيط بإجراءات معالجة التغير المناخي، ويساعد في وضع سياسات الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتأثير بصورة استراتيجية على إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي الإماراتي.

وتواصل المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وبجانب عدد من الخبراء في المجال، العمل على تسريع تحقيق التزام دولة الإمارات بالحيادية الصفرية بحلول عام 2050، وتمكين آثار الاقتصاد الأخضر عبر القطاعات الخاصة والعامة والجامعات والمجتمعات المدنية. كما سيدعم جهود لجنة مؤتمر الأطراف المقام في دولة الإمارات في إطار التحضيرات للدورة المقبلة (COP28).