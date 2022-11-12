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صقر غباش يزور أجنحة الإمارات والسعودية ومصر في «كوب 27»

صقر غباش يتفقد جناح الإمارات (من المصدر)
13 نوفمبر 2022 01:40

شرم الشيخ (الاتحاد)

زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد البرلماني المرافق، أجنحة الإمارات والسعودية ومصر بمنطقة المعارض والفعاليات الجانبية، التي تقام على هامش الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27»، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال مشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماعات البرلمانية، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، بالشراكة مع مجلس النواب المصري.
يضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته، عدنان حمد الحمادي، والدكتورة موزة محمد العامري، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. واطلع معالي صقر غباش ووفد المجلس الوطني الاتحادي، خلال جولتهم في عدد من الأجنحة، على نماذج للمشروعات وأحدث الابتكارات والمنتجات في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز العمل المناخي المستدامة، التي تهدف إلى رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية. وأكد معالي صقر غباش أن قضية التغير المناخي تمثل أولوية مهمة في دولة الإمارات، خصوصاً أن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئية والتنموية، وضمن رؤيتها للخمسين عام المقبلة، حيث اتخذت خطوات وخططاً واستراتيجيات ومبادرات ومشاريع مهمة لدفع التحوّل نحو الطاقة المتجددة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، وباتت الدولة منصة عالمية للعمل المناخي.

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وزار معاليه جناح الإمارات الممتد على مساحة تزيد على 1000 متر، واطلع على أبرز الموضوعات أهمها إزالة الكربون، الشباب وأجيال المستقبل، والتكيف والزراعة، والماء والنوع الاجتماعي، والطاقة والعمل من أجل التمكين المناخي، والتنوع البيولوجي. كما اطلع معاليه على سلسلة من المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات والتي تبرز التزام الدولة بالسعي إلى اقتصاد منخفض الكربون ومتنوع، وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية دائمة. كما زار معاليه جناح المملكة العربية السعودية، واطلع من الجهات المشاركة في المعرض الذي يُقام تحت شعار «من الطموح إلى العمل»، على جهود السعودية الرائدة في تنمية الاقتصاد الدائري للكربون، والتشجير وحماية البيئة الطبيعية في المملكة، كما اطلع على المبادرات المنفذة حالياً في مختلف أرجاء السعودية.
كما زار معاليه الجناح المصري، واطلع على القطع الفنية المعروضة بالجناح وعلاقتها بقضايا المناخ وتعبيرها عن الثقافة المصرية، كما اطلع على أبرز المشاريع التي تنفذها مصر في مجال التغير المناخي من مختلف الجهات والمؤسسات التي تعرض عدداً من المبادرات والمشاريع في مجالات الطاقة النظيفة والعمل البيئي.

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