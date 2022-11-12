«خليفة لنخيل التمر» تُطلق مبادرتي الواحات المستدامة والنظم البيئية

شرم الشيخ (الاتحاد)

أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مبادرتين، في إطار المشاركة ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، بمدينة شرم الشيخ، المبادرة الأولى بعنوان (مبادرة النظم البيئية الإقليمية المتجددة) والمبادرة الثانية بعنوان (المبادرة الدولية للمحافظة على واحات النخيل لمواجهة التغير المناخي)، حيث جرت مراسم إطلاق المبادرات في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، وحضور الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور إبراهيم حفيدي، مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بالمملكة المغربية، والمهندس عبد العزيز الحرايقي، مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالمملكة المغربية، والدكتورة ساندرا بيسيك، وفريق الجائزة المشارك، وعدد من الخبراء وكبار الشخصيات والضيوف.

وعبّر الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، عن أن مبادرة النظم البيئية الإقليمية المتجددة تأتي في إطار سعي الجائزة للمحافظة على النظم البيئية لواحات نخيل التمر على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتثمين مخزونها الزراعي والثقافي والاجتماعي لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تم تأطير هذه المبادرة حول رؤية وأهداف قمة العمل المناخي بشرم الشيخ (COP27) في مصر، والمساهمة في دعم تقارير الاستعراض الوطني الطوعي (NDCs). كما أشار الدكتور هلال الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، في تعليقه على المبادرة الثانية (المبادرة الدولية للمحافظة على واحات النخيل لموجهة التغير المناخي) التي تم إطلاقها من جناح دولة الإمارات في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت 12 نوفمبر 2022، إلى أننا اليوم وبحكم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية التي يشهدها العالم، فقد ركزت المبادرة على تنمية واحات نخيل التمر التاريخية، وتثمين المخزون الزراعي والثقافي والاجتماعي للواحات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى المحافظة على الإرث الفلاحي والمخزون الثقافي للواحات، وتمكين مجتمع الواحات وتعزيز أمنه الغذائي لمواجهة التغير المناخي.

وأطلقت الأمانة العامة للجائزة كتابين مهمين، الأول بعنوان (صِنْفُ المَجْهُول دُرَّةُ التُمُور) باللغة العربية، والكتاب الثاني بعنوان (الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية)، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بجمهورية مصر العربية، حيث جرت مراسم إطلاق الكتب في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة.