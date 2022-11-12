إطلاق مبادرة «الغذاء والزراعة»

شعبان بلال (شرم الشيخ)

أعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «كوب 27»، أمس، مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام «FAST»، والتي تساهم في تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030.

وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير، إن الهدف الطموح للمبادرة يأتي في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030، كما تتضمن مبادئ إرشادية عدة، متمثلة في ضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع النظم الزراعية والغذائية في الأنشطة، كذلك تحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى، إلى جانب شراكات القطاعين العام والخاص كدليل على الجدية، وأن يكون هذا التمويل مصحوباً بتوفير التكنولوجيا اللازمة.

ستكون المبادرة عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرّع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وبالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة خاصة، حيث يوجد تقارب في نهج المبادرة و«عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة».

وستقوم منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بدور الميسر المحايد في هذه المبادرة، وتوفير الموضوعية والاستقلالية والمصداقية التي تعد شروطاً مسبقة لنجاح المبادرة، والعمل على تطويرها لتصبح كبرنامج تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مع عقد اجتماعات سنوية للأعضاء للاتفاق على برنامج العمل.

وأكد وزير الزراعة المصري السيد القصير، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن تنظيم مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «كوب 27» بحضور أكثر من 100 قائد وزعيم من جميع دول العالم في شرم الشيخ، يؤكد أن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه المؤتمرات، واستيعاب مثل هذه الأعداد التي تزيد على 40 ألف شخص.

وشدد على أن قمة المناخ هي قمة التنفيذ للالتزامات وتعهدات الدول الكبرى، مشيراً إلى أن جميع دعوات مؤتمر المناخ تطالب العالم المتقدم بتحمل مسؤولياته، وتقديم دعم ملموس ومحفز للدول النامية التي لم تتسبب في هذه الانبعاثات من أجل القدرة على بناء أنظمة زراعية قوية في مجابهة تغير المناخ. في غضون ذلك، أكد المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن مشاركة دولة الإمارات في «كوب 27» تعد أكبر المشاركات الدولية في المؤتمر، موضحاً أن هناك 92 جهة إماراتية شاركت في هذا المؤتمر. وعبر عيسى، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، عن سعادته بإطلاق دولة الإمارات لتقرير تقييم لبرنامج السندات والصكوك الخضراء؛ بهدف تعزيز التمويل المبتكر لدعم جهود خفض الكربون.

وأشار إلى أن التقرير يقترح مجموعة من الخطوات التي تساهم في منهجة عمل وإصدار هذه الصكوك، بما يخدم السوق الإماراتي في التحول للحياد المناخي.

«التكيف والزراعة» يبحث مواجهة التغيرات المناخية

تواصلت فعاليات اليوم السابع لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط حضور دولي بارز ومكثف لبحث سبل مواجهة تحديات التغير المناخي. وعقدت فعاليات يوم «التكيف والزراعة»، على هامش المؤتمر، أمس، تحت شعار «لنشارك معاً في صنع مستقبل أفضل لكوكبنا»، وذلك لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالزراعة المستدامة، وأنظمة الغذاء، ومحاولة التكيف مع آثار التغيرات المناخية التي تهدد هذا القطاع.

وتطرقت مناقشات يوم «التكيف والزراعة» إلى الاستراتيجيات التي من شأنها زيادة مرونة قطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بصغار المزارعين المهددين بفعل الظواهر الجوية، بالإضافة إلى موضوعات الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، كما تضمنت الفعاليات عدداً من الجلسات الخاصة بآليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي، من خلال الابتكار الزراعي، وتحفيز التمويل والاستثمارات، خاصة الخضراء، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي.

وأوضح وزير الزراعة المصري، السيد القصير أن الدراسات تشير إلى أن 20 دولة، «وهي الدول الصناعية الكبرى» هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من الغازات الكربونية جنباً إلى جنب مع دعم الدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، خاصة أن هذه الدول يجب ألا تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والتحول العادل على القروض مما يزيد من الأعباء على موازنتها، بل يجب أن يتحقق الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر والمحفز.