حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة

شرم الشيخ (وام)

أكدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، عمق العلاقات الإماراتية اليابانية، وقالت، إنها علاقات جيدة جداً ونعمل على تطويرها في المجالات كافة.

وأضافت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش قمة المناخ «كوب 27»: «نحن في طوكيو وأبوظبي نعمل سوياً على التعاون في جميع المجالات ومن بينها التعليم والتبادل الطلابي الذي بدأنا بالفعل العمل عليه».

وأشادت حاكمة طوكيو بالتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في مجال الحفاظ علي البيئة واستخدام الطاقة الشمسية، مؤكدةً أن الإمارات خطت خطوات متقدمة في استخدام الطاقة الشمسية، وتشهد نهضة كبيرة في هذا المجال، مشيرةً إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت أن الإمارات قادرة على استضافة قمة المناخ القادمة «كوب 28»، بفضل ما تمتلكه من إمكانيات وكوادر، تؤهلها لإنجاح هذه القمة. وأشارت إلى علاقات بلادها بالدول العربية التي وصفتها بـ«القوية»، لافتةً إلى التعاون وتبادل الزيارات فضلاً عن التشابه الكبير في العادات والتقاليد.

‏ولفتت حاكمة طوكيو إلى أن مشاركتها في «كوب27» تهدف إلى استعراض التدابير التي اتخذتها بلادها للحد من التغيرات المناخية ومن بينها تقليل استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33% ، وتشجيع السكان على تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل لاستغلال الطاقة الشمسية.