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الإمارات

مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي

مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
13 نوفمبر 2022 01:41

شرم الشيخ (وام)

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أكدت الدكتورة راضية الهاشمي مديرة إدارة مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الإمارات ملتزمة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من تداعياته والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في خلق فرص نمو اقتصادي مستدام لمستقبل أفضل وخير المجتمعات البشرية.
وقالت، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مؤتمر «كوب 27»، إن نموذج المسرعات الحكومية الذي طورته حكومة الإمارات أثبت نجاحاً كبيراً في ابتكار الحلول للتحديات وتسريع تنفيذها في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، ويمثل تجربة عالمية متميزة نتشاركها مع المنظمات والحكومات والدول لتمكين المجتمعات، وتحسين حياة المجتمعات.

الإمارات
المسرعات الحكومية
الحياد المناخي
قمة المناخ
كوب 27
مصر
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