«جنرال إلكتريك» و«آيرينا» توقعان شراكة دعماً للتغير المناخي

شرم الشيخ (وام)

وقعت «جنرال إلكتريك»، اتفاقية إطارية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لإطلاق خطة لدعم أجندات التغيير المناخي وأمن الطاقة لكلا الطرفين، وذلك على هامش الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ويشمل التعاون بموجب الاتفاقية العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك جهود إزالة الكربون، والريادة الفكرية، واعتماد الاستخدامات المستدامة لكافة أشكال الطاقة المتجددة.

وأوضح فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام «آيرينا»، أن التعاون مع جنرال إلكتريك يؤكد أهمية تطوير الشراكات ضمن قطاع الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق مهمتنا المتمثلة في دعم الدول على الانتقال نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، معرباً عن أمله أن يتيح التعاون مع الشركات الاستشرافية متعددة الجنسيات، مثل جنرال إلكتريك، تسريع التقدم نحو تحقيق طموحات الحياد المناخي العالمية.

وشدد على حتمية مواصلة تكثيف الجهود العالمية في سبيل مكافحة التغير المناخي، لأن أي عجز قصير الأجل في العمل سيقلل بشكل أكبر من فرص مواكبة الهدف المتمثل بإبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند نحو 1.5 درجة مئوية.

من جانبه، قال روجر مارتيلا، رئيس الاستدامة لدى «جنرال إلكتريك»: إن «آيرينا» تشاركنا ذات الأهداف، ونظراً لكون معداتنا تساعد في توليد ثلث الكهرباء في العالم، فإن «جنرال إلكتريك» ضالعة بقوة بالتحدي المتمثل في ابتكار تقنيات لتحييد الكربون عبر قطاع الطاقة، بما يتيح توفير طاقة أكثر موثوقية وبتكلفة معقولة ومستدامة لـ 750 مليون شخص لا يمتلكون القدرة على الوصول إلى مصادر طاقة مناسبة.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل كل من «جنرال إلكتريك» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة على استكشاف سبل توفير الدعم المشترك لجهود إزالة الكربون عبر الأسواق والقطاعات المهمة، بما في ذلك توربينات الرياح البرية والبحرية، والطاقة الحيوية باستخدام تقنيات التقاط وحجز ثنائي أكسيد الكربون، والهيدروجين الأخضر، وحلول تخزين الطاقة، وتزويد المناطق النائية بالكهرباء، وتطوير الشبكات الكهربائية عبر أحدث التقنيات.