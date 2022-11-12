ناشط يقطع 6 آلاف كم سيراً للتوعية بخطورة التغيرات المناخية

شرم الشيخ (الاتحاد)

قطع المهندس المعماري الهندي آجيت راجاجوبال سيراً على القدمين، مسافة تتخطى الـ 450 كيلومتراً من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، بهدف التوعية بخطورة التغيرات المناخية، وضرورة الحد من الانبعاثات الكربونية.

وصرح راجاجوبال لـ«الاتحاد»، أنه يخطط لرحلة على القدمين وباستخدام الدراجة الهوائية من ولاية كيرالا الهندية إلى دبي العام المقبل، وهي مسافة تتخطى 6 آلاف كيلومتر لحضور قمة المناخ «كوب 28».

المهندس المعماري الهندي نجا من الموت بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء انتشار الوباء، وعندما شفي قرر المشاركة في حملة لإنقاذ العالم من تهديد التغيرات المناخية المتفاقمة، ويشارك في الحركة العالمية «المشي من أجل كوكبنا».

قال راجاجوبال، إن السير على القدمين لا يترك آثاراً كربونية؛ لذلك وجد فيه الطريقة الأفضل للتعبير عن خطورة التغيرات المناخية ولتوعية المجتمعات بأهمية المشاركة في الحفاظ على المناخ.