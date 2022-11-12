علياء المزروعي لـ«الاتحاد»: تحقيق الاستدامة من خلال «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»

شرم الشيخ (الاتحاد)

قالت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، إن البرنامج يستعرض خططه المستقبلية المتعلقة بالدورة الخامسة من البرنامج، وإطلاق وثيقة المجالات البحثية المستهدفة لدورته الخامسة خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ التي تستضيفها جمهورية مصر العربية.

وأشارت في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن وثيقة المجالات البحثية التي تم إطلاقها تسلط الضوء على مجال «تحسين فرص تكوّن السحب»، وهو مجال مثير للجدل ولكنه يحظى باهتمام المجتمع العلمي وحرصه على الخوض في هذه الدراسة لتحسين فرص الاستمطار التي تتطلب ظروفاً معينة؛ أهمها توافر أنواع معينة من السحب القابلة للاستمطار في ظروف معينة.

وشددت المزروعي على أنه تم إدخال هذا المجال البحثي لأول مرة لتحسين فرص تكوّن السحب لتحقيق الاستفادة القصوى من عمليات الاستمطار في مناطق كثيرة في العالم.

وأوضحت أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار هو مبادرة بحثية دولية أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة عام 2015، بهدف تطوير أبحاث الاستمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المقترحات البحثية والتقنيات المبتكرة التي تسهم في معالجة قضايا شح المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة، من خلال تقديم منحة مالية لفرق مختارة من الباحثين والعلماء.

ولفتت إلى العمل على الوصول لأكبر شريحة من خبراء تحسين الطقس والمعاهد البحثية الموجودة في العالم للوصول لحلول مستدامة من خلال البحث العلمي في البرنامج، مضيفة أن البرنامج نجح خلال الدورات الأربع السابقة في الوصول لنجاحات عديدة، وسيتم استكمال ذلك من خلال الدورة الخامسة.

مياه نظيفة

ذكرت مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أن البرنامج يسعى لمحاولة إيجاد حلول استدامة لتوفير مصادر مياه نظيفة، وهذا الحل يكافح الجفاف في مختلف مناطق العالم التي تعاني تأثيرات تغير المناخ المتعلقة بالجفاف.

ويختار برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار كل عامين، مشروعين من أكثر المشاريع البحثية تميزاً في مجال الاستمطار من جميع أنحاء العالم، ويقدم منحة مالية تصل إلى 1.5 مليون دولار أميركي لكل مشروع بحثي، موزعة على 3 سنوات، وبمعدل 550 ألف دولار لكل عام كحدٍ أقصى.

وقدم البرنامج حتى الآن منحاً مالية تجاوزت قيمتها 18 مليون دولار أميركي لتنفيذ 11 مشروعاً بحثياً مبتكراً في مجال الاستمطار، وتعمل هذه المشاريع على تطوير علوم وتقنيات جديدة لدعم عمليات الاستمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة أيضاً في تعميق المعرفة العالمية بعلوم وتقنيات الاستمطار.