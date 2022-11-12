نوال الحوسني: الإمارات أول دولة تعلن استراتيجية في الحياد المناخي

شرم الشيخ (الاتحاد)

قالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «إن دولة الإمارات بذلت ولا تزال تبذل جهوداً سباقة وجبارة في مواجهة تحديات التغير المناخي على المستويات كافة، سواء عن طريق الاستراتيجيات داخل الدولة أو عبر دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة حول العالم، سواء في الدول النامية أو المتطورة».

وأشارت الحوسني في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قمة المناخ (COP27) دليل على التزام دولة الإمارات بمواجهة التحديات المناخية، مشيرة إلى أن استضافة الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، هو اعتراف دولي بريادة دولة الإمارات في هذا الإطار.

وشددت الدكتورة نوال الحوسني على الوجود الكبير والحشد القوي لدولة الإمارات في قمة المناخ (COP27)، لأن الإمارات أول دولة في المنطقة أعلنت استراتيجية في الحياد المناخي، ومن الدول الأولى التي توجهت للاستثمار في الطاقة المتجددة.