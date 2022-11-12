وزير البيئة اللبناني: طرحنا مبادرة للاستثمار الأخضر

عبدالله أبو ضيف (شرم الشيخ)

كشف وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين أن وفد بلاده المشارك في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية يؤكد على التزامه بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها وملتزم فيها مع الأمم المتحدة بالحفاظ على المناخ واعتبارها سياسة عامة في البلاد، وأعرب عن أمله في تشجيع الاستثمار القائم على الحفاظ على البيئة.

وأفاد ياسين لـ«الاتحاد» بأنه تم إطلاق مبادرة المرفق الأخضر للاستثمار في لبنان والتي يهدف من خلالها تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في المجالات والقطاعات الخضراء، وكل ماهو صديق للبيئة مع الأخذ في الاعتبار أهمية القطاعات التي تمنح لبنان فرصة أكبر للاستثمار في ضوء العمل المشترك للحد من آثار التغيرات المناخية.

ويشارك الوفد اللبناني في قمة شرم الشيخ للمناخ COP 27 ضمن أكثر من 40 ألف مشارك وبحضور أكثر من 120 زعيماً ورئيس حكومة بهدف الاتفاق على تقليل الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية والصناعية التي تؤدي إلى تغيرات مناخية من شأنها التأثير على البشر بشكل عام والدول النامية بشكل خاص، والتي تطلب تعويضات من الدول الصناعية لمواجهة آثار التغيرات المناخية. وقال وزير البيئة اللبناني: إن لبنان يسبب مستوى انبعاثات ضئيل جداً من مستوى النسب المسجلة عالميا، ومع هذا ومع الوضع الراهن من أزمات اقتصادية واجتماعية، نضع أهدافاً طموحة بتخفيض الانبعاثات، ونتجه إلى الطاقة المتجددة لتخفيض الانبعاثات الناتجة عن غاز المصانع خلال الفترة المقبلة. وأضاف ياسين أن وزارة البيئة اللبنانية تعلق أملاً كبيراً على موضوع التكيف خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل بجهد كبير وواسع مع مختلف القطاعات لزيادة فرص التمويل والدعم المالي الخارجي والتعاون مع دول أخرى بخصوص التكيف تحديداً.

وأشار إلى أن الأمر يمتد ليشمل إدارة الغابات ومكافحة حرائقها والنقل المستدام وغيرها من الأمور المهمة التي من شأنها الحفاظ على البيئة، ويمكن دعمها من خلال مبادرة المرفق الأخضر للاستثمار. ويعلق المشاركون في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ في دورته السابعة والعشرين COP 27، وخاصة من الدول العربية، أملاً كبيراً على نتائجه والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.