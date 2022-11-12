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7 إجراءات لزراعة القمح في الشارقة

7 إجراءات لزراعة القمح في الشارقة
13 نوفمبر 2022 01:40

سعيد أحمد (الشارقة) 

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حددت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، 7 إجراءات رئيسية لزراعة القمح، تعزز من الإنتاج وتحقق الاكتفاء الذاتي للمزارعين، وتساهم في دعم منظمة الأمن الغذائي بالدولة.
وتتضمن الإجراءات، اختيار الموقع المناسب، واختيار صنف القمح المناسب، وتجهيز الأرض لزراعة القمح، وتركيب نظام الري وإضافة الأسمدة العضوية، وزراعة المحصول ثم عمليات الرعاية والعناية بالمحصول بعد الزراعة، والإجراء الأخير هو الحصاد وتسويق المحصول.. وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، إن الدائرة أصدرت دليلاً إرشادياً لزراعة القمح في البيئة المحلية، بهدف تزويد المزارعين والمهتمين بأهم الإجراءات التي يجب اتباعها لزراعة القمح محلياً، كما يهدف إلى نشر الوعي بأهمية استغلال المساحات المؤهلة للزراعة، وإنتاج الغذاء، وبأهمية محصول القمح في منظومة الأمن الغذائي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين النظام البيئي. 
وأشار إلى أن الدليل ينقسم إلى قسمين رئيسيين، يتضمن القسم الأول معلومات عامة عن القمح وأهميته، من حيث التعريف بالمحصول ووصفه ومراحل نموه، وكذلك بعض الحقائق والأرقام الدولية عن القمح، وأيضاً مساحات الإنتاج العضوي على المستوى الدولي، أما القسم الثاني، فيتضمن إجراءات زراعة القمح.
ويتضمن الدليل إرشادات تفصيلية لعمليات الري، والاحتياجات المائية لنمو القمح من بداية الزراعة وحتى الحصاد، إضافة إلى شرح تفصيلي لشبكة الري ونظام التخزين والصرف، ونظام التسميد العضوي وغير العضوي، وأنواع الأسمدة وطرق التسميد، وطرق الوقاية ومكافحة الآفات التي تصيب النبات.
وأكد الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، أن الدليل يساهم في نقل المعرفة إلى جمهور أوسع، لتعزيز ثقافة الزراعة المستدامة لدى مختلف شرائح المجتمع، لزراعة منتجات يمكن الاستفادة منها في الاستهلاك العائلي في البيت، ويعزز من ثقافة الزراعة والإنتاج، ويحقق قدراً من الاكتفاء الذاتي للأسر والعائلات في إمارة الشارقة والمناطق الأخرى، مؤكداً أن  تحويل حديقة المنزل أو المزرعة الصغيرة إلى وحدات إنتاجية صغيرة، يعزز من مفهوم الاستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم منظومة الأمن الغذائي على نطاق واسع في المجتمع.

الشارقة
القمح
الزراعة
الثروة الحيوانية
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