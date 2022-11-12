الأحد 13 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات الصحية» تستعرض التطوير المهني لأطباء مراكز الرعاية

«الإمارات الصحية» تستعرض التطوير المهني لأطباء مراكز الرعاية
13 نوفمبر 2022 01:40

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للخدمات الصحية» تحتفي باليوم العالمي للأشعة
انطلاق أعمال الدورة ال 45 لمؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات بدبي

شاركت إدارة الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الدورة التاسعة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، الذي انعقد مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، مستعرضة عدداً من الأبحاث الطبية.
وتضمنت البحوث بوستراً بحثياً استعرض من خلاله كل من الدكتورة فاطمة المليح والدكتور نسيم محمد والدكتورة فاطمة المرزوقي معدل انتشار أمراض الربو والحساسية لدى الأطفال في الإمارات الشمالية، بالإضافة إلى عرض بوستر بحثي عن تطبيق قاعدة أوتاوا قبل طلب الأشعة السينية في مركز المدينة الصحي في إمارة الفجيرة قدمته الدكتورة أسماء محمد.
كما قدمت الدكتورة ريام الدرمكي بوستراً بحثياً عن الكشف المبكر عن مرحلة ما قبل مرض السكري ومرض السكري لمرتادي عيادة رعاية ما قبل الحمل في مركز الفيصل لتعزيز صحة الأسرة 2021، إضافة إلى تقديم الدكتورة كريمة الرئيسي، اختصاصي طب أسرة ورئيس قسم الشؤون المهنية في إدارة الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، برنامج التطوير المهني لأطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجال علاج الحالات الطارئة.
وأشادت الدكتورة فاطمة المليح، رئيسة لجنة إعداد الدليل الخاص بعلاج الحالات الطارئة بمراكز الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بمشاركة الإدارة في هذا المؤتمر ودعم المؤسسة في تنفيذ خطة تعزيز مراكز الرعاية الصحية بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة، وإعداد دليل علاج الحالات الطارئة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

الرعاية الصحية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
آخر الأخبار
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الجفاف وندرة الأمطار من أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية (رويترز)
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©