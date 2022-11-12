«الإمارات الصحية» تستعرض التطوير المهني لأطباء مراكز الرعاية

دبي (الاتحاد)

شاركت إدارة الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الدورة التاسعة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، الذي انعقد مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، مستعرضة عدداً من الأبحاث الطبية.

وتضمنت البحوث بوستراً بحثياً استعرض من خلاله كل من الدكتورة فاطمة المليح والدكتور نسيم محمد والدكتورة فاطمة المرزوقي معدل انتشار أمراض الربو والحساسية لدى الأطفال في الإمارات الشمالية، بالإضافة إلى عرض بوستر بحثي عن تطبيق قاعدة أوتاوا قبل طلب الأشعة السينية في مركز المدينة الصحي في إمارة الفجيرة قدمته الدكتورة أسماء محمد.

كما قدمت الدكتورة ريام الدرمكي بوستراً بحثياً عن الكشف المبكر عن مرحلة ما قبل مرض السكري ومرض السكري لمرتادي عيادة رعاية ما قبل الحمل في مركز الفيصل لتعزيز صحة الأسرة 2021، إضافة إلى تقديم الدكتورة كريمة الرئيسي، اختصاصي طب أسرة ورئيس قسم الشؤون المهنية في إدارة الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، برنامج التطوير المهني لأطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجال علاج الحالات الطارئة.

وأشادت الدكتورة فاطمة المليح، رئيسة لجنة إعداد الدليل الخاص بعلاج الحالات الطارئة بمراكز الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بمشاركة الإدارة في هذا المؤتمر ودعم المؤسسة في تنفيذ خطة تعزيز مراكز الرعاية الصحية بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة، وإعداد دليل علاج الحالات الطارئة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.