المري يتفقد «مركز المرونة» في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية الدور الذي يلعبه مركز المرونة بشرطة دبي في تعزيز جاهزية القوة عبر توقع المخاطر، وتقليل آثارها السلبية والاستجابة لها بفعالية، ما يمهد للعبور إلى المستقبل بكل كفاءة وحرفية. جاء ذلك خلال تفقد معاليه لمركز المرونة، بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد الدكتور عبد الرحمن المعيني، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع شؤون التميز والريادة، والعقيد عبد الله عتيج خميس، نائب مدير مركز المرونة، وعدد من الضباط.

واستعرض العميد أحمد بورقيبة المؤشر الاستراتيجي للمركز وهو نسبة تحقيق معايير المرونة، بالإضافة إلى 28 مؤشراً رئيسياً وفرعياً موزعة على الإدارات الفرعية والتي تم تحقيقها بنسبة 100%.

واستعرض قسم التدريب والتمارين، السيناريوهات الاستراتيجية التي نفذتها شرطة دبي في عام 2021، بمشاركة 46 شريكاً، وهي 38 تمريناً منها 12 تمريناً استراتيجياً، و26 تمريناً داخلياً، وتمت معالجة جميع فرص التحسين فيها بنسبة 100%.