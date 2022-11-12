مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تمكنت دوريات «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة من تسجيل أكثر من 5734 مخالفة خلال شهور العام الجاري، بحسب المهندس خالد فضل العلي مدير عام الدائرة.

وقال المهندس العلي، إن المخالفات تنوعت ما بين مخالفات بيئية ونفايات، وكانت أبرزها المخالفات المتعلقة بإشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أو متحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك، ناهيك عن مخالفة إلقاء أو وضع أو ترك القاذورات والفضلات في الميادين العامة، إلى جانب مخالفة تسرب المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط السكني خارج شبكة الصرف الصحي.

وأشار مدير عام دائرة الخدمات العامة إلى أن عدد المخالفات التي حررها مفتشو «راقب» هو 5734 مخالفة بيئية في رأس الخيمة خلال 11 شهراً وتم ضبطها في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع، وغيرها من الأماكن في الإمارة، مؤكداً أهمية وضرورة تثقيف الجمهور بالحفاظ على الشواطئ والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها من أجل إمارة نظيفة ومستدامة.

وكشف العلي عن أن الدائرة أعلنت أطلاق مبادرة جديدة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، وهي مبادرة جديدة لخفض قيمة المخالفات البيئية التي حررتها دوريات راقب البيئية بنسبة 50% لمدة 3 أيام ابتداءً من 16 نوفمبر 2022، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تتخذها الدائرة في إطار الحرص على نشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة صحية مستدامة، وضمن توجهات الدائرة لرفع سعادة المتعاملين.