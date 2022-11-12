«شرطة المرقبات» يكرم سيدة لتعاونها

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات من اللواء علي أحمد عبد الله غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، كرم المقدم ماجد عيسى جان، رئيس قسم المناوبة العامة في المركز، السيدة تشيريلين جامبا كاباج، بحضور رؤساء الأقسام، وذلك تقديراً لتعاونها المجتمعي المثمر مع الشرطة.

وقدَّم المقدم ماجد عيسى جان شهادة شكر وتقدير لتشيريلين جامبا كاباج من الجنسية الفلبينية، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور وبث وروح التعاون المشترك، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع مع شرطة دبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. بدورها، عبرت تشيريلين جامبا كاباج عن سعادتها بتكريم شرطة دبي لها.